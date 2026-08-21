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ラ・リーガ
team-logoベティス
Estadio de La Cartuja
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Yuta Tokuma

【8月22日】ベティスvsレアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第2節

ラ・リーガ
ベティス 対 レアル・ソシエダ
久保建英
喜多壱也
ベティス
レアル・ソシエダ

【久保建英出場予定】ラ・リーガ2026-27第2節、レアル・ベティス対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガ第2節が8月22日(土)に開催され、レアル・ベティスと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。

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本記事では、ベティスvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ベティスvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

ベティスvsレアル・ソシエダは、日本時間2026年8月22日(土)にレアル・ベティスのホーム、エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第2節
  • 日時：2026年8月22日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・ベティス vs レアル・ソシエダ
  • 会場：エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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ベティスvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

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ベティスvsレアル・ソシエダのおすすめ視聴方法

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ベティスvsレアル・ソシエダ チーム情報

ベティス vs レアル・ソシエダ 予想スタメン

ベティスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestRSO
1
アルバロ・バジェス
11
フランシスコ・ガルシア
5
マルク・バルトラ
2
エクトルベジェリン
4
ナタン
21
マルク・ロカ
17
ロドリゴ・リケルメ
6
F. Bernal
8
パブロ・フォルナルス
7
アントニー
9
フアン・ヘルナンデス
1
アレックス・レミーロ
17
セルヒオゴメス
5
イゴール・スベルディア
2
ジョン・アランブル
31
J. Martin
7
A. Barrenetxea
12
ヤンヘル・エレーラ
24
ルカ・スチッチ
18
カルロス・ソレール
14
久保建英
9
O. Oskarsson

4-2-3-1

RSOAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マヌエル・ペレグリーニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Matarazzo

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BET
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

RSO
-直近成績

ゴールを許す
7/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BET

直近の 5 試合

RSO

2

勝利

1

Draw

2

勝利

8

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

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