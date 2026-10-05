レアル・マドリーを後にしてベティスに復帰…セバージョス「ベティスで優勝したい。これまで獲得した沢山のタイトルと交換でいい」

今夏に古巣ベティスに復帰したMFダニ・セバージョスは、同クラブで何としてでもタイトルを獲得したいようだ。

出場機会に恵まれなかったレアル・マドリーとの契約を解消し、下部組織から過ごしたベティスに戻ってきたセバージョス。スペイン『PTVセビージャ』とのインタビューに応じた同選手は、ベティスとともにタイトルを獲得する意欲を口にしている。そのためならば、これまで獲得したタイトルを引き換えにしてもいいという。

「もちろんさ。僕がこれまで獲得してきた数多くのタイトルを、ベティスと一つのタイトルを勝ち取るために交換したっていい」

「とはいえ、僕たちは一歩一歩進んでいかなくちゃいけない。自分たちが定めた方向性を見失うことなくね。そして2月、3月、4月にどのような状況にいるのか、何を成し遂げらのかを見てみようじゃないか」

ベティスは2021-22シーズンにコパ・デル・レイ優勝を達成。セバージョスはその当時の雰囲気を聞いていたようだ。

「数年前のコパ優勝の様子はチームメートから耳にしていた。一度も経験したことがない雰囲気だったそうだ。自分は立ち合えなかったが、（ベティスと契約を結ぶ）今後3年間で何かタイトルを獲得できればと思っているよ」

セバージョスはクラブレベルでは合計17タイトルを獲得。その内訳はレアル・マドリーで16タイトル、アーセナルで1タイトルで、マドリーでは3回のチャンピオンズリーグ優勝も果たしている。今はそうしたタイトルよりも、ベティスで獲得するタイトルの方が価値が高いと考えているようだ。