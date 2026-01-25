このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？5のつく日はお得？攻略法・注意点まとめ

楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？5のつく日を活用してポイント還元を最大化する方法まとめ

1/24(土)～29(木)に開催

楽天お買い物マラソン

楽天お買い物マラソンでお得にお買い物！

開催期間は2026年1月24日(土)20:00〜1月29日(木)01:59

ポイント還元アップ・最大50％OFFクーポンなどキャンペーンを開催

ポイント最大47倍

2026年1月24日(土)20:00〜1月29日(木)01:59開催

楽天お買い物マラソンは、買い回りでポイント倍率を積み上げながら、目玉商品を狙い撃ちできる大型キャンペーンだ。セール価格の値引きに加えて、ショップ買い回りや各種キャンペーンを噛み合わせれば、実質価格はさらに下がる。

中でも注目したいのが「5のつく日」。楽天カード利用などの条件を満たすことで上乗せが狙えるため、同じ商品を買うなら日程を合わせるだけで差が出る。買い物の順番やエントリーの有無で取りこぼしも起きやすいので、事前にやるべきことを押さえておきたい。

本記事では、楽天お買い物マラソンで狙うべきおすすめ目玉商品について紹介する。

楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？

楽天お買い物マラソンの目玉は、値引き幅よりもポイント還元と相性のいいジャンルを選べるかどうかで決まる。買い回りと5のつく日を前提にすれば、実質価格は想像以上に下がる。

狙いやすいのは、寝具や季節家電などの生活必需品、ナッツやドリンク、牛丼セットといった食品ストック、美容家電やインナーケアのような高単価ジャンル。いずれもポイント付与額が伸びやすく、失敗しにくい。

最後はファッション小物やガジェットを1点足して買い回りを整えるのが定石。必要なものを還元が高いタイミングでまとめて押さえることで、目玉商品を効率よく回収できる。

【おすすめ目玉商品】

1 okaimono 0125クーポン利用で1,121円！【楽天オリジナル】水 500ml×24本 天然水 ミネラルウォーター 飲料水 まとめ買い 安い 業務用 家庭用 大容量 オフィス コスパ最強 熱中症対策　500ml 24本 2 okaimono 012540%OFF!妖精の干し芋4袋送料込み紅はるかの甘みを引き出し甘さを凝縮した干し芋。本場茨城に負けない人気の干し芋 3 okaimono 0125＼クーポンで10％オフ／プロポリス・レモン＆ハニーのど飴 100粒 500g(マヌカハニーUMF10+入り）コンビタ ニュージーランド キャンディ ロゼンジ ドロップ のどあめ 飴 個包装 携帯用 喉ケア 贈答品 贈り物 ギフト
4 okaimono 0125＼1/24 20:00～ 4,408円OFF！／吉野家 公式【冷凍】牛丼・牛焼肉丼24袋セット（各12袋）【送料込み】 簡単 便利 夜食 おつまみ 昼ごはん ストック 時短 働くママ 冷凍食品 お弁当 おかず クール宅急便 取り寄せ グルメ 吉野家 牛丼 ギフトにも　1/29 01:59まで 5 okaimono 0125【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(1/29 1:59迄)コーヒー豆 コーヒー 珈琲 リッチブレンド 1kg / 1.5kg / 2kg 豆のまま / 粉(中挽き) 6種から選べる 中深煎り 珈琲豆 コーヒー 豆 粉 自家焙煎 送料無料 ドリップコーヒーファクトリー DRIP COFFEE FACTORY 6 okaimono 0125【SALE 50%OFF 半額】国産鶏モモ麹漬け(プレーン)1kg【送料無料】鶏肉 無添加 麹漬け 1袋250g入り 麹 国産麹100% カット済み 冷凍 小分け 愛知県 徳島県 米 米麹使用 kojiko 真空包装 保存に便利 唐揚げ お弁当 鍋料理 寄せ鍋 水炊き ちゃんこ鍋 鶏すき鍋
7 okaimono 0125【公式店】 パナソニック リフトケア*美顔器 バイタリフトかっさ ブラック EH-SP86-K 無料ギフトラッピング デュアルダイナミックEMS 専用ジェル付き 首筋 顔 体 EMS フェイスライン 頬 送料無料 *引き上げるように機器を動かすこと 33 okaimono 0125【1/24 20時開始先着100名様 42％OFFクーポン】リンチーリン愛用 脱毛器 MYTREX MiRAY ムダ毛ケア IPL DPL 美肌ケア サロン級 フラッシュ式 脱毛機 家庭用脱毛器 光脱毛器 美顔器 業務仕様 角質 ハリ ツヤ くすみ 透明肌 うぶ毛 顔 ワキ 髭 ひげ VIO対応 セルフ脱毛 男女兼用 8 okaimono 0125【期間限定 特価セール開催】 イヤリング ピアス見え ピアス Verも有り 金属アレルギー対応 18K ニッケルフリー 痛くないイヤリング イヤーカフ シンプル ぷっくり 大人 ジュエリー ゴールド シルバー ピンクゴールド プチプライス高見え CRAIFE
34 okaimono 0125【25年最新モデルが衝撃価格！】Dreame (ドリーミー) L40s Pro Ultra ロボット掃除機 吸引&水拭き両用 19000Pa 強力吸引 段差40mm越え モップ&ブラシ伸縮可能 自動ゴミ収集 モップ自動洗浄 熱風乾燥 自動洗剤投入 絡まり防止ブラシ お掃除 ロボット 掃除機 クリーナー 高性能 9 okaimono 0125【公式店】パナソニック リニアシェーバー ラムダッシュ パームイン LITE 選べる3色 ES-P330U 無料ギフトラッピング 電動シェーバー USB充電 防水 深剃り 髭剃り ケース付き 3枚刃 手のひらサイズ 送料無料 10 okaimono 0125★30%OFFクーポン★m2 コラーゲンドリンク 50ml×8包 2種から選べる スーパーコラーゲン+6000 / スーパーコラーゲン+6000+GABA 低分子 ビタミンC 飲むコラーゲン 女性 サプリ サプリメント【台灣優品】【台湾直送】【送料無料】
11 okaimono 0125あったかフレアスカート レディース 送料無料 冬 裏起毛 冬スカート 温かいスカート 裏起毛スカート 暖かい ロングスカート フレアスカート ロング ひざ丈 裏シャギー ロング丈 ミモレ丈 マキシ丈 マキシスカート ブラック チャコール グレー 12 okaimono 0125【半額以下！1月25日限定！】Dabbsson 768Wh ポータブル電源 600L 半固体リン酸鉄リチウム 定格600W 急速充電 アプリ遠隔操作 ポータブルバッテリー 非常用電源 ソーラー充電 コンパクト 家庭用 防災 長寿命 防災用品 13 okaimono 0125【15%OFFクーポン】【糖質オフ の豆粉パン】ZENB ゼンブ ブレッド グルテンフリー 7種10個～ (くるみ＆レーズン・カカオ・3種の雑穀・紅茶＆オレンジ ・きなこ あんぱん・金時豆・黒ごまあん ) 糖質制限 ダイエット 時の 食物繊維 補給 置き換え ロングライフパン
14 okaimono 0125クーポン利用で3,781円！【楽天オリジナル】マスク 立体マスク 3Dマスク カラーマスク 270枚 30枚×9個 [不織布 不織布マスク 大容量 ふつう] 使い捨てマスク 激安 まとめ買い 花粉対策 3層構造 おしゃれ 耳が痛くなりにくい 15 okaimono 0125＼スタート2時間クーポンで全品50％オフ／ 訳あり レトルトカレー 厳選5食カレー 当店人気カレー本格 ご当地カレー 食べきり 5食 エコ包装 非常食 ポイント利用 お試し商品 サンプル 爆買 ポイント消化 16 okaimono 0125【お買い物マラソン中20%OFFクーポン】タルト クロスタータ 5個入 送料無料 バレンタイン ホワイトデー 詰め合わせ 焼き菓子 ギフト 冬ギフト 高級 個包装 常温 日持ち 手土産 お菓子 内祝い お返し 熨斗 お取り寄せスイーツ 人気 ランキング イタリア洋菓子 ケーキ
17 okaimono 0125【半額クーポン★5,980円⇒2,990円】絶品オムそば210g×8袋 焼きそば 仕送り 冷凍 冷凍食品 惣菜 夏休み 子供 電子レンジ 時短 レンチン ランチ 洋食 おかず ストック 仕送り 買い置き 置きオム オムレツ 簡単 便利 夕食 昼食 18 okaimono 0125終了前に★お試し300円OFFクーポンで1,499円⇒送料無料1,199円！カリフォルニア産 一級品 無添加 生クルミ 大容量 たっぷり700g くるみ オメガ3脂肪酸 メール便【受賞記念セール】 19 okaimono 0125【C配送】カレーハウスCoCo壱番屋 楽天限定 旨さ極めたごろ肉ポークカリー ココイチ 冷凍カレー グルメ 本格 贅沢 送料無料 冷凍惣菜 ストック 簡単調理 湯煎 ポークカレー
20 okaimono 0125今夜23:59まで楽天カードでP5倍！値上げ前に★店長大暴走で最安値挑戦！骨取りサバ切身 1kg 送料無料2,490円～ 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 32 okaimono 0125【楽天1位★25%OFFクーポンで7,492円～】セラミックヒーター 2秒速暖 暖房器具 扇風機 冷暖タイプ タワーファン 冷暖房 冷暖 風量調節 3段温風 大風量 暖房器具 省エネ 電気ストーブ リモコン付 電気 冷暖兼用 温風 冷風 タイマー 首振り 羽なし 転倒OFF PSE認証済み 21 okaimono 0125S 【1食204円！衝撃の56％OFF！7,340円！】牛めしの具で恵方巻♪ 大容量リピ確定BOX 松屋 公式 牛めしの具(プレミアム仕様)35食 120g ＼麻婆豆腐1食おまけ／ 牛めし 牛丼の具 牛肉 肉 まつや 牛丼 食品 グルメ 冷凍 冷凍食品 送料無料 おかず 惣菜 非常食 セール 半額
22 okaimono 0125Z P【1/24 20時～ 半額クーポン＋ポイント10倍】 百貨店行列ザンギ 2個買うと1個無料 (3,990円相当) 楽天総合1位 ザンギ1kg(500g×2) 醤油・塩だれ 人気 唐揚げ からあげ 冷凍食品 冷凍 食品 おかず 送料無料 レンジ 高級 業務用 ザンギ セール sale　ザンギ 北海道グルメ 23 okaimono 012530％オフクーポン有 マラソン 24日20時～ バレンタイン 受験生応援 宮崎牛 焼肉 レビュー4.87 「ランキング受賞」 肉 お取り寄せ 送料無料 黒毛和牛 宮崎牛 a5 希少部位 焼肉 6種セット | 霜降り ロース 赤身 クリ カタシン ミスジ イチボ ランプ ロース 480g 720g 900g 24 okaimono 0125S【衝撃の32％OFF！5,100→3,420円！】 リンガーハット 野菜たっぷりちゃんぽん3食＆野菜たっぷり皿うどん3食セット 長崎ちゃんぽん 長崎皿うどん 皿うどん ちゃんぽん チャンポン ちゃんぽん麺 チャンポン麺 冷凍食品 冷凍
25 okaimono 0125【公式店】 パナソニック スキンアクト スチーマー マルチ ホワイト EH-SB50 無料ギフトラッピング ナノサイズ濃密ダブルスチーム 化粧水ミスト 冷ミスト 生ツヤ素肌 高保湿 送料無料 26 okaimono 0125【期間限定特典付き 1/30(金)17時まで】【公式店】パナソニック 高周波治療器 コリコランループ 選べる2色 EW-RA520 無料ギフトラッピング 家庭用高周波治療器 簡単着脱 首にかけるだけ ループ形状 首 血行促進 送料無料 医療機器認証番号 306AKBZX00052000 目立ちにくい 27 okaimono 0125【P10倍】【20％OFFクーポン】 整体スニーカー2 レザー調タイプ RAKUNA ( ラクナ ) スニーカー 整体 紐 レディース フィット きれいめ 軽量 シューレース 滑り止め 疲れない 痛くない 雨の日 ユニセックス 特許 シューズ 靴 黒 ブラック 白 ホワイト おすすめ 人気
28 okaimono 0125【公式店】テクニクス 完全ワイヤレスイヤホン 選べる4色 EAH-AZ100 無料ギフトラッピング ノイズキャンセリング マルチポイント対応 LDAC対応 ドライバー10mm Technics 高音質 防滴 マイク 通話 コンパクト Type-C 送料無料 29 okaimono 0125【クーポン利用で86,625円 1/24 20:00〜】EcoFlow ポータブル電源 ソーラーパネル セット DELTA 3 Plus 1024Wh+160W 片面ソーラーパネルGen2 大容量 5年保証 長寿命 家庭用 蓄電池 太陽光発電 急速充電 キャンプ 停電 防災グッズ 節電 エコフロー 31 okaimono 0125【ポイント10倍|1/24 20:00〜1/29 1:59】【公式】 New VC 100 エッセンス ローション EX V 150mL ドクターシーラボ | ビタミンC 化粧水 高保湿 紫外線 美容液 毛穴 敏感 ナイアシンアミド プレゼント 人気ランキング ギフト メンズ スキンケア

楽天お買い物マラソンの日程は？

楽天お買い物マラソンは、複数ショップで買い物をすることでポイント倍率が伸びていく定番キャンペーンだ。開催日を把握しておけば、日用品の補充や高額商品の購入タイミングを調整しやすくなり、結果的に支出を抑えやすくなる。

直近となる2026年1月の開催は、1月24日(土)20:00から1月29日(木)01:59まで。期間中の買い物はすべて買い回りの対象となるが、ポイントアップを受けるには事前エントリーが必須となるため、開始前の準備も重要だ。

なお、1月前半に実施されたお買い物マラソン(1月9日〜16日)や楽天ブランドデー(1月18日〜19日)はすでに終了している。ここでは、今回の開催スケジュールをシンプルに整理する。

  • 開催期間:2026年1月24日(土)20:00〜1月29日(木)01:59
  • 事前エントリー開始:2026年1月22日(木)10:00〜

楽天お買い物マラソンのクーポン・キャンペーン内容は？

楽天お買い物マラソンでは、ショップ買い回りによるポイント加算に加えて、割引クーポンや参加型キャンペーンが同時に展開される。これらをどう組み合わせるかで、同じ商品でも最終的な実質価格に大きな差が生まれる。

代表的なのが、セール開始直後に配布される時間限定クーポンや、特定商品を対象にした割引クーポンだ。条件に合えば購入金額を直接下げられるため、ポイント施策と並行して活用したい。また、ゲーム形式の企画も恒例で、短時間の参加だけでクーポンやポイントを獲得できるケースがある。

さらに、お買い物マラソン期間中は「5と0のつく日」やSPUなど、常設・不定期のポイント施策を重ねられることが多い。エントリーが必要なものも含まれるため、買い物前に一度条件を整理しておくと取りこぼしを防ぎやすい。

  • スタート2時間限定クーポン:セール開始から2時間のみ利用可能。対象ショップ限定で高い割引率が設定される
  • 対象商品限定クーポン:期間中、指定アイテムが割引価格で購入できる
  • 間違い探しキャンペーン:短時間のゲーム参加で少額割引クーポンを獲得できる企画
  • お買い物マラソンスロット:ポイントやポイントアップ特典が当たる抽選企画
  • 5と0のつく日:対象日にエントリーと楽天カード決済でポイントが上乗せされる
  • 39キャンペーン:3,980円(税込)以上の購入でポイントが加算される場合がある
  • SPU:楽天カードや楽天モバイルなどの利用状況に応じて常時ポイント倍率が上がる仕組み

お買い物マラソンの還元構造の中心となるのが、ショップ買い回りだ。期間中に異なるショップで税込1,000円以上の買い物をすることで、ショップ数に応じてポイント倍率が段階的に加算されていく。

2ショップで+1倍、3ショップで+2倍と増えていき、最大10ショップで+9倍まで到達する仕組み。通常ポイントに上乗せされるため、買い回りだけでも還元率は大きく伸びる。

これに加えて、各ショップ独自のポイントアップ施策やSPUを組み合わせることで、全体の倍率はさらに上がる。楽天カードや楽天モバイルなどの条件を満たしていれば、SPUだけでも高い上乗せが期待できる。

ショップ買い回り(+9倍)、ショップ独自ポイント(+19倍)、SPU(+17倍)をすべて重ねた場合、条件次第で最大47倍相当のポイント還元を狙える構造だ。日用品や食品など、無理なく購入できるジャンルを使ってショップ数を積み上げるのが現実的な立ち回りになる。

なお、ショップ買い回りによるポイント付与にはエントリーが必須。購入前にエントリーを済ませたうえで、計画的に買い物を進めたい。

