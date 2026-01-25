楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？5のつく日はお得？攻略法・注意点まとめ

楽天お買い物マラソンは、買い回りでポイント倍率を積み上げながら、目玉商品を狙い撃ちできる大型キャンペーンだ。セール価格の値引きに加えて、ショップ買い回りや各種キャンペーンを噛み合わせれば、実質価格はさらに下がる。

中でも注目したいのが「5のつく日」。楽天カード利用などの条件を満たすことで上乗せが狙えるため、同じ商品を買うなら日程を合わせるだけで差が出る。買い物の順番やエントリーの有無で取りこぼしも起きやすいので、事前にやるべきことを押さえておきたい。

本記事では、楽天お買い物マラソンで狙うべきおすすめ目玉商品について紹介する。

楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品は？

楽天お買い物マラソンの目玉は、値引き幅よりもポイント還元と相性のいいジャンルを選べるかどうかで決まる。買い回りと5のつく日を前提にすれば、実質価格は想像以上に下がる。

狙いやすいのは、寝具や季節家電などの生活必需品、ナッツやドリンク、牛丼セットといった食品ストック、美容家電やインナーケアのような高単価ジャンル。いずれもポイント付与額が伸びやすく、失敗しにくい。

最後はファッション小物やガジェットを1点足して買い回りを整えるのが定石。必要なものを還元が高いタイミングでまとめて押さえることで、目玉商品を効率よく回収できる。

【おすすめ目玉商品】

楽天お買い物マラソンの日程は？

楽天お買い物マラソンは、複数ショップで買い物をすることでポイント倍率が伸びていく定番キャンペーンだ。開催日を把握しておけば、日用品の補充や高額商品の購入タイミングを調整しやすくなり、結果的に支出を抑えやすくなる。

直近となる2026年1月の開催は、1月24日(土)20:00から1月29日(木)01:59まで。期間中の買い物はすべて買い回りの対象となるが、ポイントアップを受けるには事前エントリーが必須となるため、開始前の準備も重要だ。

なお、1月前半に実施されたお買い物マラソン(1月9日〜16日)や楽天ブランドデー(1月18日〜19日)はすでに終了している。ここでは、今回の開催スケジュールをシンプルに整理する。

開催期間:2026年1月24日(土)20:00〜1月29日(木)01:59

事前エントリー開始:2026年1月22日(木)10:00〜

楽天お買い物マラソンのクーポン・キャンペーン内容は？

楽天お買い物マラソンでは、ショップ買い回りによるポイント加算に加えて、割引クーポンや参加型キャンペーンが同時に展開される。これらをどう組み合わせるかで、同じ商品でも最終的な実質価格に大きな差が生まれる。

代表的なのが、セール開始直後に配布される時間限定クーポンや、特定商品を対象にした割引クーポンだ。条件に合えば購入金額を直接下げられるため、ポイント施策と並行して活用したい。また、ゲーム形式の企画も恒例で、短時間の参加だけでクーポンやポイントを獲得できるケースがある。

さらに、お買い物マラソン期間中は「5と0のつく日」やSPUなど、常設・不定期のポイント施策を重ねられることが多い。エントリーが必要なものも含まれるため、買い物前に一度条件を整理しておくと取りこぼしを防ぎやすい。

スタート2時間限定クーポン:セール開始から2時間のみ利用可能。対象ショップ限定で高い割引率が設定される

対象商品限定クーポン:期間中、指定アイテムが割引価格で購入できる

間違い探しキャンペーン:短時間のゲーム参加で少額割引クーポンを獲得できる企画

お買い物マラソンスロット:ポイントやポイントアップ特典が当たる抽選企画

5と0のつく日:対象日にエントリーと楽天カード決済でポイントが上乗せされる

39キャンペーン:3,980円(税込)以上の購入でポイントが加算される場合がある

SPU:楽天カードや楽天モバイルなどの利用状況に応じて常時ポイント倍率が上がる仕組み

お買い物マラソンの還元構造の中心となるのが、ショップ買い回りだ。期間中に異なるショップで税込1,000円以上の買い物をすることで、ショップ数に応じてポイント倍率が段階的に加算されていく。

2ショップで+1倍、3ショップで+2倍と増えていき、最大10ショップで+9倍まで到達する仕組み。通常ポイントに上乗せされるため、買い回りだけでも還元率は大きく伸びる。

これに加えて、各ショップ独自のポイントアップ施策やSPUを組み合わせることで、全体の倍率はさらに上がる。楽天カードや楽天モバイルなどの条件を満たしていれば、SPUだけでも高い上乗せが期待できる。

ショップ買い回り(+9倍)、ショップ独自ポイント(+19倍)、SPU(+17倍)をすべて重ねた場合、条件次第で最大47倍相当のポイント還元を狙える構造だ。日用品や食品など、無理なく購入できるジャンルを使ってショップ数を積み上げるのが現実的な立ち回りになる。

なお、ショップ買い回りによるポイント付与にはエントリーが必須。購入前にエントリーを済ませたうえで、計画的に買い物を進めたい。