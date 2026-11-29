共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーMFベリンガム、自身の退場について…。

広告

レアル・マドリーMFジュード・ベリンガムが、アラベス戦で退場となったことは不当との見解を示している。

レアル・マドリーは28日に行われたラ・リーガ第14節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアラベス戦に1-2で敗北。アラベスの5バックを前に苦戦を強いられたマドリーは、22分にFWトニ・マルティネス、61分にMFアンヘル・ペレスにゴールを決められて2点のビハインドを負い、69分にFWキリアン・エンバペが1点を返すのみで試合を終えている。

この試合で、ベリンガムは試合終盤に退場を命じられている。セサール・ソト・グラド主審はベリンガムがペナルティーエリア内で倒されたとしてPKを指示したものの、オンフィールドレビューの結果、相手選手と接触していなかったと判断して、シミュレーションで2枚目のイエローカードを提示している。

しかしベリンガムは試合の翌日、接触があったことを主張。自身のアプリケーション『JB5』を通じて、ファンに向けたメッセージを公開している。

広告 広告

「昨日の結果に打ちのめされている。退場したことによって、チームの逆転するチャンスを奪ってしまったと感じている」

Related Topics

「あの場面については、ヒザと筋肉に接触があったと100％確信している。後方からの角度ではそれが証明されているんだよ」

「なぜ審判にその角度からの映像が示されなかったのか、自分には分からない。もし示されていても、PKとするには十分じゃないと判断されていたかもしれない。とはいえ、シミュレーションで2枚目のイエローカードを提示されることもなかったはずだ」

広告

「別に誰かに責任を負わせたり、悲劇としたいわけでもないんだ。レッドカードを提示されることにつながる馬鹿げた二つの状況について、その責任はすべて自分にある」

「まだラ・リーガでは多くの勝ち点が残されているし、もう一度勝利を重ねていくことができるはずだ」