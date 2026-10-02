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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoベルギー
Stade Maurice Dufrasne
team-logoトルコ
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Yuta Tokuma
協力：

【10月3日】ベルギーvsトルコのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第3節

ベルギー 対 トルコ
ベルギー
トルコ
UEFAネーションズリーグ リーグA

UEFAネーションズリーグ第3節、ベルギー対トルコのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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UEFAネーションズリーグ第3節が日本時間2026年10月3日(土)に開催。ベルギー代表とトルコ代表が対戦する。

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本記事では、ベルギーvsトルコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ベルギーvsトルコ｜試合日程・キックオフ時間

ベルギーvsトルコは、日本時間10月3日(土)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第3節
  • 日時：2026年10月3日(土) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ベルギーvsトルコ
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ベルギーvsトルコ｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのベルギーvsトルコは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ベルギーvsトルコのおすすめ視聴方法

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ベルギーvsトルコ｜チーム情報

ベルギー vs トルコ 予想スタメン

4-2-3-1
ベルギー crest
ベルギー
BEL
フォーメーション
トルコ crest
トルコ
TUR
4-2-3-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスホアキン・ザイスホアキン・ザイスブランドン・メシェレブランドン・メシェレネイサン・ノイネイサン・ノイティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスミカ・マルセル・ゴッツミカ・マルセル・ゴッツロメオ・ラビアロメオ・ラビアケヴィン・デ・ブライネケヴィン・デ・ブライネドディ・ルケバキオドディ・ルケバキオシャルル・デ・ケテラーレシャルル・デ・ケテラーレウグルカン・チャクルウグルカン・チャクルオザン・カバクオザン・カバクメフメト・ゼキ・チェリクメフメト・ゼキ・チェリクアブドゥルケリム・バルダクチアブドゥルケリム・バルダクチフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルサリフ・エズジャンサリフ・エズジャンオグズ・アイドゥンオグズ・アイドゥンジャン・ウズンジャン・ウズンイスマイル・ユクセキイスマイル・ユクセキアルダ・ギュレルアルダ・ギュレルバリス・アルパー・イルマズバリス・アルパー・イルマズ
トルコ crest
トルコ
TUR
4-2-3-1
ベルギー

先発メンバー

トルコ

マネージャー

  • M. van Bommel
  • ヴィンチェンツォ・モンテッラ

成績

BEL

BEL - 直近成績

SEN
3-2
USA
1-4
ESP
2-1
ITA
0-2
FRA
0-1
得点（失点）
10/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
TUR

TUR - 直近成績

AUS
2-0
PAR
0-1
USA
3-2
FRA
0-1
ITA
1-4
得点（失点）
4/10
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ベルギードロートルコ
1
3
1
European Championship Qualification
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
トルコ badge
トルコ
TUR
1
終了
European Championship Qualification
トルコ badge
トルコ
TUR
3
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
終了
ワールドカップ 欧州予選
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
トルコ badge
トルコ
TUR
0
終了
ワールドカップ 欧州予選
トルコ badge
トルコ
TUR
1
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
終了
親善試合
ベルギー badge
ベルギー
BEL
3
トルコ badge
トルコ
TUR
3
終了
9得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
フランスフランスFRA
220020+26
2
ベルギーベルギーBEL
210121+13
3
イタリアイタリアITA
210143+13
4
トルコトルコTUR
200215-40
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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