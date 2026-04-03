BBC、FIFAの2026年W杯をめぐる「重大な裏切り」を暴く

FIFAは、2026年ワールドカップのチケット価格をめぐり、BBCによって重大な嘘をついていることが発覚した。 世界サッカー連盟は招致提案書の中で比較的「手頃な」チケットを約束していたが、その後その約束を全く守らなかった。実際には、価格が爆発的に上昇していることが判明した。同時に、チケット販売は混乱を極め、世界中のサポーターにとって苛立たしい状況となっている。

FIFAは2026年ワールドカップの最終販売フェーズを開始した。同連盟が決勝戦のチケット価格の上限を1,550ドルと約束していたにもかかわらず、現在の価格はそれをはるかに上回っている。 最初の販売開始時点で価格はすでに大幅に上昇していたが、直近の販売ラウンドでは、1枚あたり1万990ドルものチケットが確認されている。これはおそらく、サッカーの試合における正規チケット価格としては史上最高額となるだろう。

「比較的安価な」カテゴリーの価格も大幅に上昇している。カテゴリー3のチケットは4,185ドルから5,785ドルへと、38％以上も値上がりした。カテゴリー2は7,380ドルに達した一方、ダイナミックプライシングモデルの採用により、提示価格は変動し続けている。

チケット販売をめぐる不透明さは、ファンの間にさらなる不満を招いている。FIFAは完全な価格体系を公表しておらず、どの試合のチケットが販売されるかも事前に明らかにしていなかった。サポーターたちは、購入できる保証もないまま、何時間もバーチャルな待ち行列に並ばなければならなかった。

BBC自身も、このシステムがいかに問題を抱えているかを実感した。技術的な不具合により、数千人のファンが誤った待ち行列に入れられ、その後、再び最後尾に並ばなければならなかった。場合によっては、チケットシステムにアクセスできるようになるまでに6時間以上かかった。

会場に入場できた人でさえ、チケットの選択肢は限られていた。72試合あるグループリーグのうち、当初販売されていたのはわずか35試合のみで、イングランドやスコットランドといった強豪国の試合は含まれていなかった。注目すべきは、ランキング上位10カ国の中で、チケットが販売されていたのはオランダだけだったという点だ。

公式の転売市場での価格はさらに高騰している。そこではワールドカップ決勝戦のチケットが82,780ドルで出品されており、最も安いチケットでも依然として27,000ドルもした。FIFAは通常のチケット販売で巨額の利益を得ているだけでなく、転売されたチケットから30％（！）もの手数料を受け取っている。

批判派はこれをサポーターに対する「甚大な裏切り」と呼び、透明性の欠如を指摘している。「サポーターは単に、自分がどのような状況にあるのかさえ分からない」と、ファン団体からは声が上がっている。多くのファンにとって、総費用が1万ユーロをはるかに超える可能性もあるため、ワールドカップ観戦は現実的ではなくなってしまったようだ。