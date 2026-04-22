アンドニ・イラオラ（43）がチェルシーの新監督候補の筆頭だと、信頼されるジャーナリスト、マッテオ・モレットが報じた。BBCはマルコ・シルバとエディン・テルジッチも候補と伝えている。

水曜日にチェルシーはリアム・ローゼニオール監督を解任した。1月初めに就任した41歳の英国人監督はチームと合わなかった。チェルシーはプレミアリーグで順位を落とし、CLラウンド16でもパリ・サンジェルマンに完敗した。

プレミアリーグでは5試合連続で敗れ、得点はゼロ。この不振を受け、クラブは契約期間を残していたローゼニオール氏を解任した。

チェルシーは今シーズン残り試合を、40歳の暫定監督カルム・マクファーレンが率いると発表。マクファーレンはロゼニオールのアシスタントだった。

来季を見据え、クラブは新監督探しへ。ファブリツィオ・ロマーノ記者によると、今季限りでAFCボーンマス退任が決まっているイラオラは、モレット、BBCとも候補に挙げている。

2023年半ばに就任し、ボーンマスを安定的に中位に導き、欧州カップ戦出場も視野に入れている。122試合で平均1.42ポイントを獲得し、現在はプレミアリーグ9位。

イラオラは以前、ラージョ・バジェカーノ、ミランデス、AEKラルナカを率いた。さらに、プレッシャーを受けるエディ・ハウ監督の後任候補として、複数英メディアがニューカッスル・ユナイテッドの次期監督にも名前を挙げている。

BBCによると、シルバとテルジッチも有力候補だ。シルバは2021年からフルハムを率い、現在はプレミアリーグ12位。テルジッチは2021年と2022年半ばから2024年までボルシア・ドルトムントの監督だった。