BBCがアーセナルにおけるアルテタの将来について大きなニュースを報じた

ミケル・アルテタはアーセナルに忠誠を誓い続ける。 BBCは火曜日、今季限りで満了となるこのスペイン人指揮官の契約が延長されると報じた。報道によれば、アルテタは現王者で大幅な昇給を受ける見通しだ。

アーセナル首脳陣とアルテタは、ここ数カ月にわたって契約延長について話し合いを続けている。BBCは今月初め、関係者全員の間で合意が近づいていると伝えていた。

新契約の期間については、まだ何も明らかになっていない。ただ、新たな契約により、アルテタは少なくとも10年間アーセナルに在籍することになるとされている。スペイン人指揮官は2019年12月に北ロンドンで就任した。

アルテタは現在受け取っている年俸1300万ユーロを大きく上回る額を手にすることになる。さらに、王者の指揮官に対するボーナスとして約700万ユーロが設定されているという。

新契約について、アルテタは最近はっきりとこう語っていた。「ファンはそのことで心配する必要はない。なぜなら、私はここにいたいと思っているからだ。ここでこの人たちと一緒に仕事ができることを本当にうれしく思っているし、とても感謝している」

アルテタは5月、アーセナルを2004年以来初のリーグ優勝に導いた。先月にはマンチェスター・シティに3-0で勝利し、コミュニティ・シールドも制した。就任初期にはFAカップ優勝も成し遂げている。

最大の目標は、依然としてチャンピオンズリーグ制覇だ。アーセナルは昨季、その偉業に迫っていた。しかし、決勝ではパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた。