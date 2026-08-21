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Yuta Tokuma

【8月22日】横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガースの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは8月22日(土)、横浜DeNAベイスターズと阪神タイガースが対戦する。

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本記事では、DeNAvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースは、8月22日(土)に横浜スタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
8/22(土)18:00横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース

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横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
8/22(土)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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