プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が2月22日(日)に開催。横浜DeNAベイスターズと東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する。

本記事では、DeNAvs楽天のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026の横浜DeNAベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスは、2月22日(日)にユニオンですからスタジアム宜野湾（沖縄県宜野湾）で開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 2/22(日) 13:00 横浜DeNAベイスターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス

横浜DeNAベイスターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 2/22(日)

13:00 TBSチャンネル2 DAZN(初月無料)

U-NEXT(31日間無料体験)

FOD

ニコニコプロ野球チャンネル

※放送/配信予定は変更の可能性あり

横浜DeNAベイスターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス｜オープン戦のおすすめ視聴方法

DeNA主催試合はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

2026シーズンの横浜DeNAベイスターズの主催試合は、『U-NEXT』でライブ配信する。

U-NEXTは見放題プランの31日間無料トライアルを実施しており、お試し登録すればDeNA主催試合はもちろん、映画やドラマ、アニメ、スポーツ番組が見放題となる。

U-NEXT 無料トライアル登録手順

DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーンを実施中！4月19日までの加入限定

(C)DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

