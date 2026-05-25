2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。5月26日(火)から28日(木)、横浜DeNAベイスターズとオリックス・バファローズが対戦する。

本記事では、DeNAvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズは、5月26日(火)から28日(木)に横浜スタジアムで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 5/26(火) 17:45 横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ 5/27(水) 17:45 横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ 5/28(木) 17:45 横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ

横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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