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DeNA SoftbankU-NEXT
日本シリーズ第2戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【10月25日】横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球日本シリーズ2026

プロ野球SMBC日本シリーズ2026 横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。


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10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！

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プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月25日(日)に第2戦を開催。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、DeNAvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第2戦の横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)に横浜スタジアムで開催される。

日程

プレイボール時間

対戦カード

10/25(日)

18:00

横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス

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横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

10/25(日)
18:00

  • TBS系列
  • NHK BS
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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

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  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
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  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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