プロ野球・SMBC日本シリーズ2026は、10月25日(日)に第2戦を開催。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。
本記事では、DeNAvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間
プロ野球・SMBC日本シリーズ2026第2戦の横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)に横浜スタジアムで開催される。
日程
プレイボール時間
対戦カード
10/25(日)
18:00
横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークス
横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定
日時
テレビ(地上波/衛星)
ネット(スマホ/タブレット)
10/25(日)
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。