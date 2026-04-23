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Yuta Tokuma

【4月24日】横浜DeNAベイスターズvs読売ジャイアンツのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは4月24日(金)から26日(日)、横浜DeNAベイスターズと読売ジャイアンツが対戦する。

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本記事では、DeNAvs巨人のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の横浜DeNAベイスターズvs読売ジャイアンツは、4月24日(金)から26日(日)に横浜スタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
4/24(金)18:00横浜DeNAベイスターズvs読売ジャイアンツ
4/25(土)14:00横浜DeNAベイスターズvs読売ジャイアンツ
4/26(日)14:00横浜DeNAベイスターズvs読売ジャイアンツ

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横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
4/24(金)
18:00
4/25(土)
14:00
4/26(日)
14:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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