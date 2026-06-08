バイエルンCEO、オリーセを狙うレアル・マドリーに警告…「面倒は避けておいた方がいいぞ」

バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナーCEOが、レアル・マドリーのMFマイケル・オリーセ獲得報道について触れている。

マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、会長選挙中に「私は8日にあるクラブに対して、マドリー史上最高の移籍金を提示するつもりだ。少なくとも1億5000万ユーロ（約280億円）をね。完全なるガラクティコ（銀河系選手）を獲得する」と、大型補強を敢行することを公約。選挙に勝利し、オファーを提示する瞬間が迫っている。

気になる獲得目標だが、パリ・サンジェルマンMFヴィティーニャ、同MFジョアン・ネヴェスも噂されたが、現在はオリーセで確実と報じられている状況だ。しかしながらハイナーCEOは、バイエルンにオリーセを放出するつもりはないことを主張。ペレス会長に対して、警告とも受け取れるメッセージを発している。

「マイケル・オリーセはバイエルンの選手であり、長期の契約を結んでいる。私たちは“売るクラブ”ではないんだ」

「フロレンティーノ・ペレスが私たちにオファーを提示したいならば……面倒は避けておいた方がいいぞ」

バイエルンは2024年、クリスタル・パレスに移籍金5500万ユーロを支払いオリーセを獲得。契約期間は2029年までとなっている。