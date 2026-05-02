2025-26シーズンのブンデスリーガ第32節が日本時間2026年5月2日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルンと、ハイデンハイムが対戦する。

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムは、日本時間5月2日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第32節

日時：2026年5月2日(土) 22:30キックオフ／日本時間

対戦：バイエルン vs マインツ

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第32節のバイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表