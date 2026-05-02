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Yuta Tokuma

【5月2日】バイエルン対ハイデンハイムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第32節

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バイエルン 対 FCハイデンハイム
バイエルン
FCハイデンハイム

【伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第32節、バイエルン・ミュンヘン対ハイデンハイムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第32節が日本時間2026年5月2日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルンと、ハイデンハイムが対戦する。

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本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムは、日本時間5月2日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第32節
  • 日時：2026年5月2日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン vs マインツ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第32節のバイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

DAZN
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DMM×DAZNホーダイ
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ABEMA
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイムのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

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バイエルン・ミュンヘンvsハイデンハイム チーム情報

バイエルン vs FCハイデンハイム 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-1-2

Home team crestHDH
40
ヨナス・ウルビヒ
3
キム・ミンジェ
27
コンラート・ライマー
21
伊藤洋輝
34
D. Ofli
39
B. Ndiaye
14
ルイス・ディアス
8
レオン・ゴレツカ
6
ヨズア・キミッヒ
17
マイケル・オリーセ
11
ニコラス・ジャクソン
41
ダイアント・ラマジ
19
ヨナス・フェーレンバッハ
6
パトリック・マインカ
2
マーノン-トーマスブッシュ
26
へネス・ベーレンス
8
エレン・ディンクチ
3
ヤン・シェップナー
16
ジュリアン・ニーフス
30
ニクラス・ドルシュ
11
ブドゥ・ジヴジヴァゼ
18
マーヴィン・ピエリンジャー

4-3-1-2

HDHAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランク・シュミット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/13
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

HDH
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

HDH

4

勝利

0

引分け

1

Win

18

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表