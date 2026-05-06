アーセナル指揮官の“リーグ差”発言、バイエルン指揮官の反応は？「あまりコメントしたくないが…」

バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、アーセナルのミケル・アルテタ監督のコメントに反応している。

今季すでにブンデスリーガ制覇を達成しているバイエルン。そしてチャンピオンズリーグ（CL）では準決勝に進出し、先月末の第1戦ではパリ・サンジェルマン（PSG）と敵地で対戦した。激しい打ち合いの結果4-5で敗れていたが、この試合内容に関しては世界中で絶賛の声が上がっている。

そして同じくCL準決勝に進んでいたアーセナルのアルテタ監督は、PSG対バイエルン直後の会見で「私が観た中で最高のクオリティ」としつつも、「あれほどのクオリティを発揮するには、選手たちは非常にフレッシュでなければならない。リーグの違いは大きい。最近の統計がそれを示している。私たちは全く異なる2つの世界を比較しているのだ」とコメント。リーグの差がCLでのパフォーマンスに直結していると示唆した。

この発言は現地で注目を集めていたが、バイエルンのコンパニ監督は5日の会見で反応。「それについてはあまりコメントしたくない。私は（現役時代に）長年プレミアリーグでプレーしたきたし……」としつつ、こう続けている。

「彼の真意は、バイエルンやPSGを批判するのではなく、議論のつもりだったと思う。イングランドではリーグ戦が38試合もあって、リーグカップやFAカップもあり、ウィンターブレイクもないんだ」

「私が議論する立場ではないが、正当な意見だと思う。ユルゲン・クロップも同じ事を言っていたね」

アーセナルは5日の第2戦でアトレティコ・マドリーを下し、すでに決勝進出を決めている。そしてバイエルンは、決勝進出を賭けて6日にPSGとホームで対戦する。

▶サッカー熱も、頂点へ。UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 WOWOWで独占生中継！