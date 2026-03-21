バイエルンがなでしこジャパンのアジア杯優勝を祝福。指揮官は谷川萌々子へ「モモの成功は私を大きな喜びで満たす」

バイエルンがなでしこジャパンのアジアカップ優勝を祝福した。

なでしこジャパンは21日のアジアカップ決勝でオーストラリアを1-0と撃破。2大会ぶり3度目の優勝を飾り、谷川萌々子が所属するバイエルンも祝福。ヘルベルト・ハイナー会長は「クラブにアジア王者がいることを誇りに思う」と述べた。

「谷川萌々子がFCバイエルンの一員であることを大変嬉しく思う。彼女は、ここドイツでも、母国である日本でも、そしてアジア全域においても、当クラブの素晴らしいアンバサダーだ。おめでとうございます。2度の欧州王者であるジョージア・スタンウェイに加え、アジア王者をクラブに迎えることができ、誇りに思う」

また、マックス・エベールSD（スポーツディレクター）は「ドイツリーグ優勝、DFBポカール優勝、スーパーカップ優勝――そして今度は日本代表としてアジア選手権優勝。谷川桃子のタイトルコレクションはまさに圧巻であり、まだ20歳という若さを考えれば、今後さらにその輝きを増していくことだろう。この素晴らしい成功、おめでとうございます！今シーズン、FCバイエルンでも、さらにいくつかのトロフィーが加わることを願っている」と祝福した。

FCバイエルン女子チームのホセ・バルカラ監督は「モモの成功は、私を大きな喜びで満たしている。彼女はここ数ヶ月、信じられないほどの献身的な姿勢で取り組み、多くの面でさらに成長し、私たちが日々目にしてきたことを、再び最高レベルで証明してくれた。決勝でホスト国オーストラリアを相手に、母国でこの大きなタイトルを勝ち取ったことは、彼女のメンタリティや人柄を物語るだけでなく、彼女の中にどれほど並外れた潜在能力が秘められているかを示している。私たちは、彼女がこの貴重な経験をミュンヘンのチームに持ち帰り、今シーズンの残りの戦いで私たちに決定的な助けとなることを確信している」と喜んだ。