バイエルン幹部「代理人の手数料が高過ぎる。彼らに巨額を支払ってもサッカー界から金が逃げていくだけだ」

バイエルン・ミュンヘンの監査役会メンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が、フットボール界の代理人問題について語っている。

選手とクラブをつなげて交渉や契約内容をまとめる代理人だが、ここ最近には移籍手数料が非常に高額となっていること、手数料目当てに選手に移籍を促すような動きを見せていることが常々問題視されている。

スペイン『アス』とのインタビューに応じたルンメニゲ氏は、代理人の取り分が増え続けている現状に苦言を呈する。同氏は、代理人への移籍手数料の支払いがフットボールの経済的発展に必ずしも寄与しているわけではないとの見解を示し、手数料が下げられるべきとの意見を述べている。

「私たちは全員が同じ船に乗っている。だからこそ代理人、協会、リーグ、クラブは一つのテーブルを囲んで話さなければならないはずだ。私たちは進むべき方角を完全に見失っている。昨季、私たちは代理人に手数料として13億4700万ドルを支払った。5年前は5億ユーロで、それでも巨額だったのにね」

「バイエルンがフライブルクから選手を獲得して、その後フライブルクがマインツから選手を獲得して、マインツがまた違うクラブから選手を獲得して……と続いていけば、金銭はフットボール界の中で循環していく。しかし、代理人が手にする金は違う。それが私たちのスポーツに大きな打撃を与えているんだよ。バイエルンはこの件について、しっかりと取り組んでいきたいと思っている」

「具体的に何をするのか？ 第一に、代理人にとってバイエルンは簡単には無視できない存在だ。私たちが代理人と協力関係を築くことを望まなければ、それなりの影響が生じることになるだろう。加えてFIFAは、選手のサラリーの5％が代理人に支払われる仕組みをつくろうとしている。それは良い出発点となるはずだ。現状の手数料は10％前後にのぼっているだからね」

「この問題に関しては、全員で解決法を見つけ出さなくてはならない。常軌を逸した選手年俸と代理人の手数料は、フットボール界における最大の問題なんだ」



