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バイエルンvsアタランタはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月19日】バイエルン・ミュンヘンvsアタランタのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【欧州CL 放送予定】3月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、バイエルン・ミュンヘン対アタランタの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月19日(木)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、アタランタが対戦する。

【バイエルンvsアタランタを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バイエルンvsアタランタのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsアタランタの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsアタランタは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2026年3月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs アタランタ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルンvsアタランタの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsアタランタの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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バイエルンvsアタランタ チーム情報

バイエルン vs アタランタ 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestATA
40
ヨナス・ウルビヒ
44
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨナタン・ター
20
トム・ビショフ
3
キム・ミンジェ
7
セルジュ・ニャブリ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
14
ルイス・ディアス
8
レオン・ゴレツカ
42
レナート・カール
11
ニコラス・ジャクソン
29
マルコ・カルネセッキ
3
オディロン・コスヌ
23
セアド・コラシナツ
4
イサク・ヒエン
15
マルテン・デ・ローン
13
エデルソン
17
シャルル・デ・ケテラーレ
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
47
ロレンツォ・ベルナスコーニ
7
カマルディーン・スレマナ
90
ニコラ・クルストヴィッチ

3-4-2-1

ATAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
17/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

ATA
-直近成績

ゴールを許す
7/13
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

FCB

Last match

ATA

1

Win

0

引分け

0

勝利

6

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0