2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月19日(木)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、アタランタが対戦する。

本記事では、バイエルンvsアタランタのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsアタランタの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsアタランタは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ

日程：2026年3月19日(木)5:00キックオフ／日本時間

カード：バイエルン・ミュンヘン vs アタランタ

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsアタランタの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsアタランタの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

バイエルンvsアタランタ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

FCB Last match ATA 1 Win 0 引分け 0 勝利 アタランタ 1 - 6 バイエルン 6 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表