2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月19日(木)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、アタランタが対戦する。
本記事では、バイエルンvsアタランタのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
バイエルンvsアタランタの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsアタランタは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
- 日程：2026年3月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
- カード：バイエルン・ミュンヘン vs アタランタ
- 会場：アリアンツ・アレーナ
バイエルンvsアタランタの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsアタランタの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
WOWOW
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
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