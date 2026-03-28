バルセロナ、インテルDFバストーニが加入願望を示したとスペイン紙報道…問題はやはり移籍金

今夏の移籍市場でセンターバック獲得を目指すバルセロナだが、インテルDFアレッサンドロ・バストーニを獲得する芽が出てきたのかもしれない。

今夏の市場でセンターフォワード、その次に左利きのセンターバックの獲得を目指しているバルセロナだが、スペイン『マルカ』によれば後者の獲得本命が移籍に前向きな意思を示した模様だ。曰く、バルセロナは正式な交渉ではないながらも、バストーニに対して自クラブに加入する意欲があるかどうかを探り、「空気を変える」「カンプ・ノウでプレーする」心構えがあることを聞きつけたという。

これが事実ならばバルセロナにとってポジティブな材料だが、たとえ選手に移籍の意思があったとしても、困難な獲得オペレーションであることに変わりはない。というのも、バストーニの市場価値は7000万ユーロ前後に見積もられているためだ。バルセロナは今夏、ラ・リーガのサラリーキャップ超過の制約から解放され、トップチーム予算をほぼそのまま補強費＋年俸に回せることに自信を持っているようだが、センターフォワードの獲得費も捻出しなければならない現状、7000万ユーロは非常にハードルが高い額となる。

なおバルセロナはバストーニのほか、トッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェン（市場価値6500万ユーロ）、ボルシア・ドルトムントDFニコ・シュロッターベック（5500万ユーロ）、右利きではあるがハンブルガーSVのDFルカ・ヴシュコヴィッチ（6000万ユーロ）も獲得候補としている模様。バストーニと比べれば移籍金は若干安価となるが、それでも難しいオペレーションに変わりはなさそうだが……果たして心にかなう補強を実現することができるのだろうか。