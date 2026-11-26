男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window5」が日本時間11月27日(金)に開催され、日本代表(AKATSUKI JAPAN)とレバノン代表が対戦する。

本記事では、日本代表vsレバノン代表の視聴方法を紹介する。

日本vsレバノン｜試合日程・開始時間

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window5」日本代表vsレバノン代表は11月27日(金)、レバノンのズーク・ミカエルにあるヌハド・ナウファル・スポーツコンプレックスで行われる。

大会：FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window5

日時：2026年11月27日(金)4:00ティップオフ／日本時間

対戦：日本 vs レバノン

会場：ヌハド・ナウファル・スポーツコンプレックス(レバノン​)

日本vsレバノン｜テレビ中継・ネット配信予定

日時(日本時間) テレビ放送 ネット配信 11/27(金)4:00 テレビ朝日系列 ・DAZN

・ABEMA

・TVer

※放送/配信予定は変更の可能性あり

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

バスケットボール日本代表が戦うアジア最終予選2試合は『DAZN』がライブ＆見逃し配信予定だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

バスケットボールだけではなく、シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーも視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。