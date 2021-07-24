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【バスケットボール｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定

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【バスケットボール 放送予定】東京五輪・バスケットボール種目のテレビ放送スケジュール・日程を紹介。地上波・民放・BSの中継予定は？

東京オリンピック(東京五輪)のバスケットボール競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。

目次

  1. バスケットボール競技｜試合日程・会場
  2. バスケットボール競技｜テレビ中継予定
  3. 東京五輪｜関連情報

バスケットボール競技｜試合日程・会場

■競技日程

7月25日(日)～8月8日(日)

■競技会場

さいたまスーパーアリーナ

バスケットボール競技｜テレビ中継予定

■7月26日（月）

予選男子グループC　日本対スペイン
21:00～22:50 NHK Eテレ

■7月27日（火）

予選女子グループB　日本 × フランス
9:50〜11:50：NHK Eテレ

■7月29日（木）

予選男子グループC　日本 × スロベニア
13:05〜15:40：NHK BS4K
13:05〜15:40：NHK総合

■8月1日（日）

予選男子グループC　日本 × アルゼンチン
13:30〜15:40：NHK BS1

■8月2日（月）

予選女子グループB　日本 × ナイジェリア
9:05〜11:54：NHK総合、NHK BS4K

■8月3日（火）

男子準々決勝
13:05〜15:40：NHK総合、NHK BS4K

■8月4日（水）

女子準々決勝
9:50〜11:55：NHK BS1

■8月7日（土）

男子決勝
11:20〜13:30：NHK BS1

■8月8日（日）

女子決勝
11:15～13:55：テレビ朝日系

※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。

東京五輪｜関連情報