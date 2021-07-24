【バスケットボール｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定
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東京オリンピック(東京五輪)のバスケットボール競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。
目次
バスケットボール競技｜試合日程・会場
■競技日程
7月25日(日)～8月8日(日)
■競技会場
さいたまスーパーアリーナ
バスケットボール競技｜テレビ中継予定
■7月26日（月）
予選男子グループC 日本対スペイン
21:00～22:50 NHK Eテレ
■7月27日（火）
予選女子グループB 日本 × フランス
9:50〜11:50：NHK Eテレ
■7月29日（木）
予選男子グループC 日本 × スロベニア
13:05〜15:40：NHK BS4K
13:05〜15:40：NHK総合
■8月1日（日）
予選男子グループC 日本 × アルゼンチン
13:30〜15:40：NHK BS1
■8月2日（月）
予選女子グループB 日本 × ナイジェリア
9:05〜11:54：NHK総合、NHK BS4K
■8月3日（火）
男子準々決勝
13:05〜15:40：NHK総合、NHK BS4K
■8月4日（水）
女子準々決勝
9:50〜11:55：NHK BS1
■8月7日（土）
男子決勝
11:20〜13:30：NHK BS1
■8月8日（日）
女子決勝
11:15～13:55：テレビ朝日系
※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。