DAZNでバスケW杯アジア地区予選を配信！ DAZN バスケ日本代表のFIBAワールドカップ2027アジア地区予選をDAZNで配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 八村塁・河村勇輝ら出場 年間プランがお得 今すぐ視聴

バスケットボール男子日本代表（AKATSUKI JAPAN）は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5（最終予選）で、レバノン代表、カタール代表と対戦する。

本記事では、11月に開催されるバスケットボール男子日本代表戦の試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ男子W杯アジア最終予選 11月の日本代表戦｜日程・開始時間

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5は、2026年11月23日(月)から12月1日(火)にかけて開催される。

バスケットボール男子日本代表は、日本時間11月27日(金)にレバノン代表、11月29日(日)にカタール代表と、いずれもアウェーで対戦する。レバノン戦は4:00、カタール戦は22:00にティップオフの予定だ。

試合日時（日本時間） 対戦カード 試合会場 11月27日(金)

4:00 レバノン代表 vs 日本代表 ヌハド・ナウファル・スポーツ・コンプレックス

（レバノン） 11月29日(日)

22:00 カタール代表 vs 日本代表 アル・ジャヌーブ・スタジアム

（カタール）

バスケ男子W杯アジア最終予選 11月の日本代表戦｜放送・配信予定

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window5の日本代表戦は、地上波『テレビ朝日系列』『日本テレビ系列』、ネット『DAZN』『ABEMA』『TVer』で放送・配信が予定されている。

レバノン戦はテレビ朝日系列で生中継、カタール戦は日本テレビ系列で録画放送される予定だ。

ABEMAではレバノン戦を無料生中継予定となっている。無料で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。

TVerではレバノン戦、カタール戦の2試合を無料ライブ配信する予定だ。

DAZNでは、レバノン戦とカタール戦の2試合をライブ配信する。

放送・配信サービス レバノン戦（11月27日） カタール戦（11月29日） テレビ朝日系列 3:45～（生中継） なし 日本テレビ系列 なし 24:55～（録画） TVer 3:45～ 22:00頃～ DAZN 4:00～ 22:00～ ABEMA 3:30～ なし

※すべて日本時間。カタール戦の日本テレビ系列での放送は11月30日(月)0:55から。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。

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『DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027最終予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

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