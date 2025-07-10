FIBA女子アジアカップ2025が2025年7月13日(日)〜20日(日)にかけて中国・深センにある深セン湾体育中心体育館で開催される。
本記事では、FIBA女子アジアカップ2025の試合日程・試合時間・放送予定について紹介する。
FIBA女子アジアカップ2025 大会概要
「FIBA女子アジアカップ2025」は、アジア・オセアニア地域におけるバスケットボール女子代表チームの頂点を争う国際大会だ。
本大会はFIBA(国際バスケットボール連盟)が主催し、2年に1度開催されている。2025年大会の開催地は中国・深セン(Shenzhen)・2017年からはオセアニア地域の参加が始まり、グローバルな競技性が高まっている。
参加国は8チーム（グループAとBに分かれる）。日本、オーストラリア、中国、韓国といった強豪に加え、ニュージーランド、インドネシア、フィリピン、レバノンも顔を揃える。大会は2025年7月13日〜20日に開催され、上位6チームに2026年ワールドカップ予選出場権が与えられる。
FIBA女子アジアカップ2025の日程
頂点を懸けた8日間の激戦が、真夏の中国・深センで幕を開ける。
「FIBA女子アジアカップ2025」は、2025年7月13日(日)から7月20日(日)までの日程で開催。全8チームによるグループステージからスタートし、各グループの上位2チームが準決勝へと駒を進める。また、グループ3位と4位による順位決定戦も行われ、最終順位が確定する仕組みだ。
日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、グループBに所属。オーストラリア、フィリピン、レバノンと同じグループに入り、初戦からタフなカードが続く。とりわけ、世界ランク上位のオーストラリアとの一戦は、グループ突破の鍵を握る大一番となる。
グループA｜試合日程
|日程
|時間
|対戦カード
|7/13(日)
|20:30
|中国 - インドネシア
|7/14(月)
|14:30
|ニュージーランド - 韓国
|7/15(火)
|14:30
|インドネシア - ニュージーランド
|7/15(火)
|20:30
|韓国 - 中国
|7/16(水)
|17:30
|韓国 - インドネシア
|7/16(水)
|20:30
|中国 - ニュージーランド
グループB｜試合日程
|日程
|時間
|対戦カード
|7/13(日)
|14:30
|日本 - レバノン
|7/13(日)
|17:30
|オーストラリア - フィリピン
|7/14(月)
|17:30
|レバノン - オーストラリア
|7/14(月)
|20:30
|フィリピン - 日本
|7/15(火)
|17:30
|日本 - オーストラリア
|7/16(水)
|14:30
|フィリピン - レバノン
FIBA女子アジアカップ2025｜順位決定戦
|日程
|時間
|ラウンド
|対戦カード
|7/18(金)
|14:30
|7位決定戦
|A4位 - B4位
|7/19(土)
|14:30
|5位決定戦
|PO①敗者 - PO②敗者
FIBA女子アジアカップ2025｜ノックアウトラウンド
|日程
|時間
|ラウンド
|対戦カード
|7/18(金)
|17:30
|準決勝プレーオフ①
|A2位 - B3位
|7/19(土)
|20:30
|準決勝プレーオフ②
|B2位 - A3位
|7/18(金)
|17:30
|準決勝
|B1位 - PO①勝者
|7/19(土)
|20:30
|準決勝
|A1位 - PO②勝者
|7/18(金)
|17:30
|3位決定戦
|準決勝敗者 - 準決勝敗者
|7/19(土)
|20:30
|決勝
|準決勝勝者 - 準決勝勝者
FIBA女子アジアカップ2025の日程・放送/配信予定
アジアの頂点を懸けた戦いが、7月13日から中国・深センで開幕する。
アカツキファイブはグループBに入り、レバノン、フィリピン、オーストラリアと激突。3試合を勝ち抜いた先に、準決勝と決勝が待つ。
今大会はDAZNで全試合をライブ配信。さらに、日本戦はフジテレビ系列(BS・CS・地上波)でも中継/録画放送が行われる。
以下、日本戦の放送スケジュール。
日本戦 放送・配信スケジュール一覧
|試合日
|対戦カード
|キックオフ
|放送・配信
|7月13日(日)
|日本 vs レバノン
|14:20
|DAZN/フジテレビNEXT/FOD/BS182ch
|7月14日(月)
|フィリピン vs 日本
|20:20
|DAZN/フジテレビNEXT/FOD/BS182ch
|7月15日(火)
|日本 vs オーストラリア
|17:20
|DAZN/フジテレビTWO/フジテレビ地上波/FOD
|7月18日(木)予定
|準決勝(進出時)
|未定
|DAZN/FOD
|7月20日(土)予定
|決勝(進出時)
|未定
|DAZN/FOD
※地上波放送は深夜枠で録画放送される予定。試合開始時間・放送チャンネルは変更の可能性あり。