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FIBA女子アジアカップ2025はDAZNで全試合ライブ配信
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FIBA女子アジアカップ2025 バスケ女子日本代表の試合日程・開始時間・テレビ放送/ネット配信予定

【FIBA女子アジアカップ2025】バスケットボール女子日本代表の試合日程、開始時間、テレビ放送/ネット配信予定を紹介。

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FIBA女子アジアカップ2025が2025年7月13日(日)〜20日(日)にかけて中国・深センにある深セン湾体育中心体育館で開催される。

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本記事では、FIBA女子アジアカップ2025の試合日程・試合時間・放送予定について紹介する。

FIBA女子アジアカップ2025 大会概要

「FIBA女子アジアカップ2025」は、アジア・オセアニア地域におけるバスケットボール女子代表チームの頂点を争う国際大会だ。

本大会はFIBA(国際バスケットボール連盟)が主催し、2年に1度開催されている。2025年大会の開催地は中国・深セン(Shenzhen)・2017年からはオセアニア地域の参加が始まり、グローバルな競技性が高まっている。

参加国は8チーム（グループAとBに分かれる）。日本、オーストラリア、中国、韓国といった強豪に加え、ニュージーランド、インドネシア、フィリピン、レバノンも顔を揃える。大会は2025年7月13日〜20日に開催され、上位6チームに2026年ワールドカップ予選出場権が与えられる。

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FIBA女子アジアカップ2025の日程

頂点を懸けた8日間の激戦が、真夏の中国・深センで幕を開ける。

「FIBA女子アジアカップ2025」は、2025年7月13日(日)から7月20日(日)までの日程で開催。全8チームによるグループステージからスタートし、各グループの上位2チームが準決勝へと駒を進める。また、グループ3位と4位による順位決定戦も行われ、最終順位が確定する仕組みだ。

日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、グループBに所属。オーストラリア、フィリピン、レバノンと同じグループに入り、初戦からタフなカードが続く。とりわけ、世界ランク上位のオーストラリアとの一戦は、グループ突破の鍵を握る大一番となる。

グループA｜試合日程

日程時間対戦カード
7/13(日)20:30中国 - インドネシア
7/14(月)14:30ニュージーランド - 韓国
7/15(火)14:30インドネシア - ニュージーランド
7/15(火)20:30韓国 - 中国
7/16(水)17:30韓国 - インドネシア
7/16(水)20:30中国 - ニュージーランド

グループB｜試合日程

日程時間対戦カード
7/13(日)14:30日本 - レバノン
7/13(日)17:30オーストラリア - フィリピン
7/14(月)17:30レバノン - オーストラリア
7/14(月)20:30フィリピン - 日本
7/15(火)17:30日本 - オーストラリア
7/16(水)14:30フィリピン - レバノン

FIBA女子アジアカップ2025｜順位決定戦

日程時間ラウンド対戦カード
7/18(金)14:307位決定戦A4位 - B4位
7/19(土)14:305位決定戦PO①敗者 - PO②敗者

FIBA女子アジアカップ2025｜ノックアウトラウンド

日程時間ラウンド対戦カード
7/18(金)17:30準決勝プレーオフ①A2位 - B3位
7/19(土)20:30準決勝プレーオフ②B2位 - A3位
7/18(金)17:30準決勝B1位 - PO①勝者
7/19(土)20:30準決勝A1位 - PO②勝者
7/18(金)17:303位決定戦準決勝敗者 - 準決勝敗者
7/19(土)20:30決勝準決勝勝者 - 準決勝勝者
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FIBA女子アジアカップ2025の日程・放送/配信予定

アジアの頂点を懸けた戦いが、7月13日から中国・深センで開幕する。
アカツキファイブはグループBに入り、レバノン、フィリピン、オーストラリアと激突。3試合を勝ち抜いた先に、準決勝と決勝が待つ。

今大会はDAZNで全試合をライブ配信。さらに、日本戦はフジテレビ系列(BS・CS・地上波)でも中継/録画放送が行われる。

以下、日本戦の放送スケジュール。

日本戦 放送・配信スケジュール一覧

試合日対戦カードキックオフ放送・配信
7月13日(日)日本 vs レバノン14:20DAZN/フジテレビNEXT/FOD/BS182ch
7月14日(月)フィリピン vs 日本20:20DAZN/フジテレビNEXT/FOD/BS182ch
7月15日(火)日本 vs オーストラリア17:20DAZN/フジテレビTWO/フジテレビ地上波/FOD
7月18日(木)予定準決勝(進出時)未定DAZN/FOD
7月20日(土)予定決勝(進出時)未定DAZN/FOD

※地上波放送は深夜枠で録画放送される予定。試合開始時間・放送チャンネルは変更の可能性あり。

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