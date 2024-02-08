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【2月10日】バスケ女子日本代表 ハンガリー戦のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜FIBA女子オリンピック世界最終予選

GOAL
basketball Japan Women 2023(C)Getty Images

バスケットボール女子オリンピック世界最終予選、日本対ハンガリーのテレビ放送・ネット配信、無料視聴方法、日程、開始時間を紹介。

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バスケットボール女子のパリオリンピック出場権をかけた「FIBA女子オリンピック世界最終予選」、日本vsハンガリーが日本時間2月10日(土)に開催される。

【女子バスケ最終予選】日本vsハンガリーをDMM×DAZNホーダイで視聴！

本記事では、日本vsハンガリーの試合日程、開始時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介していく。

日本vsハンガリー｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：FIBA女子オリンピック世界最終予選
  • 日時：2024年2月10日(土)午前2:00ティップオフ／日本時間
  • 対戦：日本 vs ハンガリー
  • 会場：Arena Sopron（ハンガリー・ショプロン）

日本vsハンガリー｜放送・配信予定

FIBA女子オリンピック世界最終予選、日本vsハンガリーは『NHK BS』と『DAZN』が中継・ライブ配信を行う。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：NHK BS
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

日本vsハンガリーの視聴方法

FIBA女子オリンピック世界最終予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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