バスケットボール女子のパリオリンピック出場権をかけた「FIBA女子オリンピック世界最終予選」、カナダvs日本が2月11日(日)に開催される。
【女子バスケ最終予選】カナダvs日本をDMM×DAZNホーダイで視聴！
本記事では、カナダ対日本の試合日程、開始時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介していく。
カナダvs日本｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：FIBA女子オリンピック世界最終予選
- 日時：2024年2月11日(日)23:00ティップオフ／日本時間
- 対戦：カナダ vs 日本
- 会場：Arena Sopron（ハンガリー・ショプロン）
カナダvs日本｜放送・配信予定
FIBA女子オリンピック世界最終予選、カナダvs日本は『NHK BS』と『DAZN』が中継・ライブ配信を行う。
■放送局・スケジュール
- 地上波：なし
- BS・CS：NHK BS
- ネット：DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
カナダvs日本の視聴方法
FIBA女子オリンピック世界最終予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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