【野球｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定
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東京オリンピック(東京五輪)の野球競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。
目次
野球競技｜試合日程・会場
■競技日程
7月28日(水)～8月5日(木)、8月7日(土)
■競技会場
福島県営あづま球場
横浜スタジアム
野球競技｜テレビ中継予定
■7月28日（水）
予選グループA 日本 × ドミニカ共和国
11:30〜13:05：NHK Eテレ
13:05〜15:00：NHK BS4K
13:05〜15:00：NHK総合
■7月31日（土）
予選グループA 日本×メキシコ
8:00〜17:00：TBS系
■8月1日（日）
ノックアウトステージ：グループA2位 × グループB2位
18:50〜21:25：NHK BS1
■8月2日（月）
ノックアウトステージ
12:00〜14:55：NHK BS1
ノックアウトステージ グループA1位 × グループB1位
18:30〜22:00：TBS系
■8月4日（水）
ノックアウトステージ
12:00〜15:00：NHK BS1
■8月5日（木）
準決勝
18:50〜21:50：NHK BS1
■8月7日（土）
3位決定戦
12:00〜13:05：NHK Eテレ
13:05〜15:00：NHK総合、NHK BS4K
決勝
18:05〜22:30：NHK総合、NHK BS4K
※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。