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【野球｜テレビ放送】東京オリンピック｜地上波・民放・BS中継予定

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【野球 放送予定】東京五輪・野球種目のテレビ放送スケジュール・日程を紹介。地上波・民放・BSの中継予定は？

東京オリンピック(東京五輪)の野球競技のテレビ放送、地上波・BSの中継予定を紹介する。

目次

  1. 野球競技｜試合日程・会場
  2. 野球競技｜テレビ中継予定
  3. 東京五輪｜関連情報

野球競技｜試合日程・会場

■競技日程

7月28日(水)～8月5日(木)、8月7日(土)

■競技会場

福島県営あづま球場
横浜スタジアム

野球競技｜テレビ中継予定

■7月28日（水）

予選グループA　日本 × ドミニカ共和国
11:30〜13:05：NHK Eテレ
13:05〜15:00：NHK BS4K
13:05〜15:00：NHK総合

■7月31日（土）

予選グループA　日本×メキシコ
8:00〜17:00：TBS系

■8月1日（日）

ノックアウトステージ：グループA2位 × グループB2位
18:50〜21:25：NHK BS1

■8月2日（月）

ノックアウトステージ
12:00〜14:55：NHK BS1

ノックアウトステージ 　グループA1位 × グループB1位
18:30〜22:00：TBS系

■8月4日（水）

ノックアウトステージ
12:00〜15:00：NHK BS1

■8月5日（木）

準決勝
18:50〜21:50：NHK BS1

■8月7日（土）

3位決定戦
12:00〜13:05：NHK Eテレ
13:05〜15:00：NHK総合、NHK BS4K

決勝
18:05〜22:30：NHK総合、NHK BS4K

※地上波・BS生放送のみ記載。放送スケジュールは変更の可能性あり。
※民放オリンピック公式動画サイト『 gorin.jp 』でもライブ配信あり。

東京五輪｜関連情報