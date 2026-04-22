セルタ撃破のバルセロナ、ヤマルが決勝ゴールを決めた直後に負傷…筋断裂で今季絶望か

22日のラ・リーガ第32節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を1-0で制した。

チャンピオンズリーグはアトレティコ・マドリーを相手取った準々決勝で敗退……悲願の欧州制覇を逃したバルセロナは、残された唯一のタイトル、ラ・リーガだけに全神経を集中することになる。理想のプランは、第35節のクラシコでレアル・マドリーを直接叩いて、優勝を決めることだ。

フリック監督はこのセルタ戦、GKジョアン・ガルシア、DFクンデ、ジェラール・マルティン、クバルシ、ジョアン・ガルシア、MFエリック・ガルシア、ぺドリ、ガビ、FWヤマル、フェラン、ダニ・オルモを先発させている。

前半、バルセロナはいつも通りボールを保持して積極的に攻撃を仕掛けるも、ヒラルデス監督率いるセルタも守るだけでなくしっかりと攻め上がり、ジョアン・ガルシアが守流ゴールへと近づいていった。殴り合いを強要されるバルセロナは、23分にカンセロが負傷。交代でバルデがピッチに入っている。

ゲームを完全に支配できないでいたバルセロナだったが39分、ヤマルがダニ・オルモとのパス交換からペナルティーエリア内に侵入し、セルタDFに倒されてPKを獲得。ヤマル自身がこのPKを決め切り、先制に成功した。ヤマルはこれが今季ラ・リーガ16得点目。

リードを得たバルセロナだったが、ヤマルがPK直後、左足ハムストリングに痛みを感じて交代を要求。ロッカールームに通じるトンネルに直行している。フリック監督は代わりにローニーを投入する。その後、試合は観客が心臓発作に苦しんだため一時中断。再開したのは59分のことで、アディショナルタイム含めて68分までプレーが続き、1-0のまま前半は終了している。フリック監督はハーフタイム、ガビをフェルミンと交代させている。

迎えた後半、バルセロナは55分にネットを揺らす。ぺドリの絶妙な浮き球からフェランがDFラインを抜け出し、右足ダイレクトでボールに合わせてGKラドゥを破った。が、これは半自動オフサイドテクノロジーによってオフサイドが検出され、ノーゴールとなっている。

バルセロナはその後、セルタ陣地でボールを回しながら、速攻に注意を払いながらゲームを進めていく。フリック監督は73分にオルモとフェランをフレンキー・デ・ヨングとラッシュフォードに代えて交代枠を使い切る。F・デ・ヨング投入で支配力を増したバルセロナはさらにポゼッション率を上げ、1点リードを守り切る形で試合終了のホイッスルを迎えた。

ラ・リーガ8連勝のバルセロナは、前日にアラベスに勝利したレアル・マドリーとの勝ち点9差をキープしている。なおヤマルについて、クラブの初期診断では左足ハムストリングの筋断裂を負った疑いがあるという。実際にそうであれば、重症度にもよるものの、今季絶望となるほか、ワールドカップ開幕に間に合うかどうかも危ぶまれることとなる。