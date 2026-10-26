バルセロナDFカンセロ「プレーでは上回っていたのに…これがレアル・マドリーなんだ。少しのチャンスでゴールを決めてくる」

共有 GOALをGoogleでフォロー

カンセロ、クラシコ後コメント。

広告

25日のラ・リーガ第10節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのレアル・マドリー戦を1-2で落とした。DFジョアン・カンセロは試合後、敗因がマドリーの決定力にあったと振り返っている。

バルセロナはボールを保持したものの、マドリーの堅守をなかなか崩すことができず、41分にFWキリアン・エンバペのゴールを許して失点。61分にはセットプレーの流れからFWハフィーニャが同点ゴールを記録したが、その後も攻めあぐね続けると、87分に速攻からエンバペに2点目を決められている。

試合後『DAZN』とのインタビューに応じたカンセロは、パフォーマンス的には自チームが上回っていたものの、マドリーに決定力で上回られたとの見解を示した。

「あんまり言うことはないんだけどね。僕の意見を言わせてもらえば、僕たちの方がパフォーマンスは上だった。でも、これがレアル・マドリーなんだ。彼らはわずかなチャンスでゴールを決めてくるんだよ。それでも全体的には僕たちの方が優れたチームだった」

広告 広告

「僕たちは前線からプレスを仕掛けることもあれば、ボールを保持して試合をコントロールすることもある。ボールを保持して、パスを回してチャンスをつくる……。僕たちに欠けていたのはそれだ。とはいえ、僕たちの方がマドリーよりチャンスを手にしていたけどね」

「リアクションを見せないと。来週にはアラベスとの試合がある。自分たちのミスを反省しつつ、立ち上がらないといけない」