ヤマルが宣言「世界最高の選手はエンバペと僕だ。そしてタイトルを勝ち取った自分がバロンドールにふさわしい」

バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルは、今季のバロンドール受賞にふさわしいのは自分であると宣言した。

スペイン『モビスタール・プルス』の番組“ウニベルソ・バルダーノ”で元アルゼンチン代表FWホルヘ・バルダーノ氏と対談したヤマル。バルセロナの19歳FWは、自身がレアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・エンバペ（27）と並んで「世界最高の選手」としながら、バロンドールに関してはより受賞に近い位置にいるとの見解を示した。

「誰にバロンドールを与えるか？ 世界最高の選手だ。 それは誰か？ それはとても長い話になるね……。誠実に言って、世界最高の選手は僕たち2人だと思っていて、今年は勝ち取ったタイトルから僕が受賞に値するはずだ。僕にとってはエンバペと自分が世界最高の選手だ。それは自分にとって明確で、試合を見た人たちも分かっているはずだよ」

「バロンドールは僕次第ではなく、記者次第だ。バルサと代表チームで実現した仕事は素晴らしいものだった。自分には可能性がある。だけど、どうなるかは見てみないとね」

「別にキャンペーンが必要だとは思わない。それぞれが望むことをすればいい。僕は自分が成し遂げたことを誇らしく思うし、これ以上は何も望まない。あとは記者たちの仕事で、僕から何かを頼むことはないよ」

なお、ヤマルがラ・リーガおよびワールドカップ優勝とチームタイトルの獲得を強調する一方で、エンバペは「昨季、僕より優れていた選手は誰もいなかった。自分には受賞する根拠がある。W杯の歴代最多得点者になったとかね」「僕は今年、受賞を果たせると考えている。コレクティブなタイトルは何も勝ち取っていないと言われるけど、（バロンドールは）個人賞だ」と、記録したゴール数によって自身がバロンドール受賞に値することをアピールしている。