バルセロナFWヤマル、CLアトレティコ戦の逆転勝利に意欲「違いを生み出したい。シメオネにはDFと1対1で勝負させてほしいね（笑）」

14日のチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、バルセロナは敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦に臨む。前日会見に出席したFWラミン・ヤマルは、1stレグの0-2ビハインドから逆転突破を果たす鍵が「自分たちのプレーを見せる」ことだと語っている。

「僕たちは僕たちの知る通りのプレーを見せなくてはいけない。自分たちのやり方を失わず、高いインテシティーでプレーする必要がある」

「逆転が奇跡だと考えちゃいけない。確かに0-2の状況から試合をスタートするけど、自分たちのプレーを見せるべきなんだ」

「僕たちは若いチームで、全員がクレ（バルセロナ信奉者）だ。本当にクレなんだよ。僕たちはこのエンブレムのために戦わないといけないし、準決勝到達を試みなくちゃいけない」

「サポーターにはもし敗退するならば、それは最後まで戦い抜いた、このエンブレムのために全力を尽くした結果なんだと約束するよ。この一戦は90分か、もしくはそれ以上続くことになる。まだ終わったわけじゃないからね。逆転は可能だ。僕たちはそのためにいるんだよ」

バルセロナの逆転突破はヤマルの出来次第ともされている。

「幸運にも僕はバルサでプレーしている。ここには、ほかにも素晴らしいクオリティーの選手たちがいるよ。すべてが自分にかかっているとは思わないが、もしそうだとしても構わない。このチームには逆転を実現できる選手たちが数多くいるよ」

ヤマルは、サイドで1対1になれる状況がつくれることを願った。

「調子は良い。モチベーションにあふれているよ。違いを生み出せることを願っているけど……チョロ（アトレティコのディエゴ・シメオネ監督）が気を利かせて、僕が誰かと1対1になれる状況をつくってくれたらいいね（笑）」

その一方で、自身の将来について問われると、次のように返している。

「分からない。今よりも多くのタイトルを獲得できることを期待している。ワールドカップ、チャンピオンズリーグを勝ち取れたらいいね。獲得タイトルが増えれば僕は幸せだ」

ヤマルはまた、自身のアイドルであるFWネイマールへの思い入れも語っている。

「彼のプレーは何度も見た。少年時代、心に刻まれた選手であり、僕のアイドルだ。彼がフットボールにもたらしたものに感謝し続けるよ」

「彼は入場チケットを買わせることができる選手で、そのフットボールへの貢献には感謝しかできない」