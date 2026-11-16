スペイン対イングランドで圧倒的なプレーを見せたヤマルだが…退場のアンダーソンに向かって「バカが、バカが」

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スペイン対イングランドでのヤマルの言動が話題に。

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15日のネーションズリーグ・グループC第6節、ホームでのイングランド戦を2-3で落としたスペイン。この試合でFWラミン・ヤマルがMFエリオット・アンダーソンに対して、暴言を吐いていたと話題となっている。スペイン『マルカ』が報じた。

イングランドのハイプレスに苦しんだスペインは、45分にFWハリー・ケイン、53分にDFエズリ・コンサ、57分にDFベン・ホワイトのゴールを許して0-3のビハインドを負った。厳しい戦いを強いられた中で、一人気を吐いていたのがヤマルだった。バルセロナFWはスペインの攻撃を個人技によって引っ張り続け、63分にはペナルティーエリア内でアンダーソンに倒されて一発退場を誘発。FWミケル・オヤルサバルのPK弾を導くと、さらに75分にはグラウンダーのクロスからFWニコ・ウィリアムズのゴールもお膳立てしている。

試合終盤、スペインは10人でゴール前に引きこもるイングランドを相手に猛攻を仕掛けたが、最大の戦術はヤマルにボールを回して、その個人技に頼ることだった。実際、ヤマルは鋭いドリブルやパスで幾度もチャンスを創出。その圧倒的な存在感はスペインメディアでも称賛の的となっており、『マルカ』は「スペインのあらゆる脅威は彼の足元から生まれた」、『アス』は「スペインが粘り強く戦い抜いたのはラミンのおかげ。彼を擁していること自体が一つの特権だ」と記している。

その一方でヤマルは、19歳という若さゆえの振る舞いも見せていた。『マルカ』曰く、アンダーソンの退場を誘発した際には、同選手に近寄っていき「トント（バカ）、トント」と暴言を吐いたとのことだ。

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そうした振る舞いは改善の余地があるかもしれないが、19歳という年齢を考えれば、プレーも精神も成熟するのはここからだ。その伸びしろは、計り知れない。果たして、この若き天才は、どこまでの高みに到達するのだろうか。