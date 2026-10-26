バルセロナ、チャビ・エスパルトは7週間の離脱…「レアル・マドリー戦で相手選手との接触で負傷した」

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バルセロナDFチャビ・エスパルトが負傷離脱。

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バルセロナは26日、DFチャビ・エスパルト（19）が約7週間の戦線離脱となることを発表した。

チャビ・エスパルトは25日のラ・リーガ第10節、本拠地カンプ・ノウでのレアル・マドリー戦で負傷。MFオーレリアン・チュアメニと接触し、右足を痛めてプレー続行不可能となった。

バルセロナは試合の翌日、「検査の結果、チャビ・エスパルトはレアル・マドリー戦での相手選手との接触により、右足首の脛腓（けいひ）靱帯結合部を負傷したことが確認された。離脱期間は約7週間の見込み」と報告している。

バルセロナのBチーム所属だったチャビ・エスパルトは今季、ハンジ・フリック監督率いるチームでブレイクを果たした。左サイドバックとしてレギュラーの座をつかみ、ここ最近は負傷者が続出している右サイドバックとしてプレーしていた。

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バルセロナは今週、負傷中だったDFエリック・ガルシア、DF ジュール・クンデ、DFアンドレアス・クリステンセンの復帰を見込んでいる。だが主力選手としてプレーする19歳DFの7週間離脱は、間違いなく打撃となりそうだ。チャビ・エスパルトはラ・リーガのアラベス戦、アトレティコ・マドリー戦、チャンピオンズリーグのアストン・ヴィラ戦を欠場することになり、またU-21スペイン代表に参加することは不可能となった。

なおバルセロナの声明における「レアル・マドリー戦での相手選手との接触により」という書き方には賛否があり、スペイン『バングアルディア』などは「バルセロナはエスパルトの負傷の原因がチュアメニと指摘した」との見解を示している。