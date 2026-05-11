バルセロナの選手たちと衝突したヴィニシウス…「15」と指を立ててレアル・マドリーのCL優勝回数を誇示

10日のラ・リーガ第35節バルセロナ対レアル・マドリー（2-0）で、マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールが見せたジェスチャーが話題となっている。

MFフェデ・バルベルデ、MFオーレリアン・チュアメニの衝突など、内部分裂が話題となっていたレアル・マドリー。クラシコではその影響か覇気がないパフォーマンスに終始し、FWマーカス・ラッシュフォード、FWフェラン・トーレスにゴールを決められてバルセロナのラ・リーガ連覇を許している。

その中で、GKティボ・クルトワとともに気持ちの入ったプレーを見せていたヴィニシウスは、MFダニ・オルモやMFガビをはじめバルセロナの選手たちと何度か衝突する場面があった。その中で背番号7は、左手の人差し指を1本、右手の5本の指をすべて立てて「15」のジェスチャーを満面の笑みで披露。バルセロナのチャンピオンズリーグ優勝が5回であるのに対して、マドリーが15回優勝していることを誇っている。

試合終了直前にDFトレントとFWハフィーニャが火花を散らした際にも積極的に割って入り、バルセロナの選手たちとやり合っていたヴィニシウスだが、試合終了後には「すべてはピッチに残される」との言葉通り、バルセロナの選手たちとコーチングスタッフに挨拶を交わしながら、ラ・リーガ優勝を祝福していた。

なおガビは試合後、スペイン『モビスター・プラス』とのインタビューでヴィニシウスとの衝突について問われ、「フットボールの世界ではよくあること。彼は僕と同じく情熱的な選手だ。ヴィニシウスは素晴らしい選手だが、あのときはスタンドに向けて何かを言っていたから、『口を閉じろよ』と伝えただけさ（笑）」「彼はピッチ内とピッチ外で別人だ。ピッチ上ではチームのために死に物狂いで戦う。ピッチ外ではそうは見えないかもしれないが、全く別の人間だよ」と語っている。