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バルセロナがビジャレアルに逆転勝利。

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22日のラ・リーガ第13節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのビジャレアル戦を3-2で制した。

インターナショナルウィーク明けの一戦。公式戦9連勝と勢いに乗るレアル・マドリーが迫っている状況で、バルセロナは勝利を重ねて首位を維持しなければならない。

フリック監督はクリステンセン、ロドリを負傷で欠き、クバルシも万全ではない状況で、センターバックにフレンキー・デ・ヨング、アンカーにベルナルを起用した。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、F・デ・ヨング、ジェラール・マルティン、カンセロ、MFフェルミン、ベルナル、ペドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、アデイェミ。

前半、バルセロナは攻守の安定を取れるロドリ、DFラインを支えるクバルシ不在の中、いつものハイラインを使うリスクを痛感することに。キックオフからわずか7分で、スコアを0-2とされたのだった。まず2分、フェルミンの自陣でのパスミスをブキャナンに拾われると、そこから豪快なミドルシュートを突き刺されて0-1。そして7分にはオルワセイにDFラインの突破、ペナルティーエリア内への侵入を許して、ジョアン・ガルシアのニアサイドを破られている。

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反撃に出るバルセロナだが、ビジャレアルの安定感ある守備を前に苦戦。20分にはヤマルがペナルティーエリア内でオルワセイに倒されてPKを獲得したが、ヤマル自身が打ったシュートは枠の右に外れている。結局、前半は0-2のまま終了している。

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後半、攻勢を強めるバルセロナは、57分に反撃の狼煙となるゴールを獲得。左CKを起点に、ペドリのクロスからジェラール・マルティンがヘディングシュートを突き刺した。

ついに1点を返したバルセロナは、その勢いのままに波状攻撃を仕掛ける。同点ゴールを決めたのは61分のこと。ハフィーニャのスルーパスからヤマルが右サイドを駆け抜け、ペナルティーエリア内右に侵入してから横パス。そこに走り込んだフェルミンが左足でボールに合わせてネットを揺らした。このゴールの場面で、圧巻だったのはハフィーニャだ。バルセロナ主将は自陣深くまでダッシュで戻ってボール奪取→次に前へダッシュしてペドリのパスを受けてからスルーパスと、強烈な運動量と貢献を見せている。

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その後も圧倒的な熱量で攻撃を仕掛け続けるバルセロナは、67分に逆転ゴールを獲得。ヤマルのトリッキーなヒールパスからエリック・ガルシアが縦に抜けると、ゴールライン際からグラウンダーのクロスを放つ。これがナバーロのオウンゴールを誘発し、わずか10分間でスコアをひっくり返してみせた。

フリック監督はその後、アデイェミ、フェルミン、エリック・ガルシアを下げてゴードン、オルモ、クンデを投入。攻守のどちらも兼ねたボールポゼッションで時間を使いながら、1点リードのまま試合終了のホイッスルを聞いた。インターナショナルウィーク明けで、ロドリもいないバルセロナは、プレーの機能的には完全ではなかったが、魂のこもった攻撃で逆転勝利を完遂。ラ・リーガ3連勝で、2位レアル・マドリーに勝ち点3差をつけて首位を走っている。