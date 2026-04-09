バルセロナ本拠地カンプ・ノウで初勝利のシメオネ「バルサはPSG、バイエルンと並び欧州最高のチームだ。もう少し傷を与えたかったね」

8日のチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ、アトレティコ・マドリーは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を2-0で制した。ディエゴ・シメオネ監督は、カンプ・ノウでの初勝利に手応えをつかんでいる様子だ。

前半、バルセロナの攻勢にさらされたアトレティコだったが、40分過ぎにFWジュリアーノがDFパウ・クバルシのDOGSOによる一発退場を誘発。その際に得た直接FKをFWフリアン・アルバレスが決め切って先制すると、後半に途中出場のFWアレクサンデル・スルロットが加点して、2点リードで試合を終えた。

シメオネ監督率いるアトレティコにとっては、これが18試合目にして初めてのカンプ・ノウでの勝利。スペイン『モビスタール・プルス』とのインタビューに応じた同指揮官は、次のような感想を述べている。

「私たちはこのスタジアムで勝ったことがなかった。PSG、バイエルンと並び、欧州でも最高のフットボールを見せるチーム相手に勝つことは難しい。私たちは良質なチームプレーをベースに、重要な時間帯に彼らに傷を与えることに成功した。0-2としてより確実な状況になったが、もっと優位に立つため、もう少し傷つけられなかったことが悔やまれるね」

「バルセロナは多くのシュートを放ったのに、ゴールにつなげられなかった？ 私たちも30本のシュートを放ってゴールできなかったことがある。フットボールが素晴らしいのは、決定力が鍵を握るところだ。今日の私たちは凄まじく決定的だった。そうなれなかった夜も何度もあったがね」

本拠地メトロポリターノで2ndレグを戦うアトレティコ。シメオネ監督率いる同チームは、CLのノックアウトラウンドではホームで無敗（14勝6分け）を貫く。

「私たちのスタジアムで良い試合をできたらと思う。サポーターの力が、かつてないほどに必要だ。バルサとの試合はいつだって難しい」