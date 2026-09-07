バルセロナMFロドリ、佐藤龍之介所属のバレンシアについて…「彼らはひどすぎる。緩すぎるだろ。ひどいなんてもんじゃないぞ」

バルセロナMFロドリが6日のラ・リーガ第4節、敵地メスタージャでのバレンシア戦で話していた内容が話題となっている。スペイン『モビスタール・プルス』のカメラがその様子を捉えていた。

バルセロナはこの試合で終始バレンシアを圧倒。開始6分にFWラミン・ヤマルが先制点を記録したのを皮切りに、22分にMFフェルミン・ロペス、50分にFWハフィーニャ、79分にMFぺドリ、84分に再びヤマルがゴールを決めて大量得点で勝利した。

そんなバルセロナの攻守の鍵を握ったロドリは、61分に交代でピッチから下がったが、その後ベンチで隣に座るDFパウ・クバルシらに険しい表情で話しかけていた。その内容は、自分たちのパフォーマンスへの満足感や、交代の際に喝采を浴びたことに関してではなく、バレンシアのプレークオリティーだった。

「緩い。彼らは本当に緩いぞ。（深く息を吐いてから改めて）緩すぎるだろ」

「彼らはひどいな」

「彼らはひどすぎるぞ。昨季のバレンシアはどうだったんだ？」

「（チームが5点目を決めた際に）彼らは中盤から先に一切出て行かないじゃないか」

スペインのテレビは読唇術でもって選手の話した内容を明らかにするが、イングランドから戻ってきたばかりのロドリは、口を覆うのを忘れて以上のような言葉を口に（一度思い出したようにタオルで覆う場面も）。自分たちのプレーへの手応えより、バレンシアの低調ぶりの方が気になったようだ。

日本人MF佐藤龍之介も所属するバレンシアは、今季ラ・リーガ0勝1分け3敗で最下位に位置。今季も残留争いを強いられることを予感させる。またクラブの低迷に苦しむサポーターは、経営に注力しないオーナーのピーター・リム氏や、カルロス・コルベラン監督の辞任を求めている。



