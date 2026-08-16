バルセロナ、ロドリ獲得オファーとして130億円提示も…マン・Cは納得せず150億円を要求。スペイン紙報道

スペイン代表MFロドリ獲得を目指すバルセロナだが、マンチェスター・シティに提示した移籍金と求められる金額にはまだ開きがあるようだ。スペイン『マルカ』が報じた。

バルセロナは先にシティに対して3回目のロドリ獲得オファーを提示したが、シティはいまだ納得していない様子。『マルカ』によると、バルセロナのオファー内容は移籍金6000万ユーロ＋インセンティブ1000万ユーロの合計7000万ユーロ（約130億円）だったが、バルセロナは移籍金7000万ユーロ＋インセンティブ1000万ユーロの合計8000万ユーロ（約150億円）を求めているとのことだ。

とはいえ、1000万ユーロの差はこれまでの開きから言えば少額となり、バルセロナのデコSD（スポーツディレクター）とシティのウーゴ・ヴィアナSDは、合意を前提として交渉に取り組み続けていく模様。今週中、もっと言えば17日中にも交渉が合意に達する可能性があるようだ。

なお、移籍市場閉鎖まであと2週間というタイミングに迫っているが、デコSDが取り組むべきオペレーションは少なくない。ロドリのほか、FWフリアン・アルバレスを第一目標とするストライカーの補強、DFカンセロの完全移籍での獲得、MFマルク・カサドの売却もまとめる必要がある。



