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ライブ
rodriGetty Images
Mirai Aira

バルセロナ、ロドリ獲得まであと一歩…移籍金120億円のオファーでマン・Cと合意に近づく。スペイン紙報道

バルセロナ
ラ・リーガ

【欧州・海外サッカー ニュース】バルセロナがロドリ獲得に近づいているようだ。

バルセロナがマンチェスター・シティMFロドリ獲得に近づいているようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

シティとの契約延長を断ったスペイン代表主将と個人合意に至っているバルセロナ。その後には同選手を実際に引き入れるため、シティとのクラブ間合意を目指してきたが、5000〜6000万ユーロ（約90〜110億円）の移籍金オファーは拒絶されていた。シティはロドリの移籍金を8000万ユーロ（約150億円）に見積もっているとされる。

そして『マルカ』曰く、バルセロナは3回目のオファーとして移籍金7000万ユーロ（約120億円）＋出来高という条件を提示。シティはこれには反応を示し、歩み寄りの姿勢を姿勢を示したとのこと。交渉の進捗を知る関係者によれば、秒読み段階に入ったわけではないものの、間違いなく「合意に近づいている」ようだ

なお、移籍市場閉鎖まであと2週間というタイミングに迫ったが、バルセロナのデコSD（スポーツディレクター）が取り組むべきオペレーションは少なくない。ロドリのほか、FWフリアン・アルバレスを第一目標とするストライカーの補強、DFカンセロの完全移籍での獲得、MFマルク・カサドの売却もまとめる必要がある。

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