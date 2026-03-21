バルセロナ、レミーロ代理人と接触した模様…レアル・ソシエダ守護神は第2GKの座を受け入れる？

バルセロナのデコSD（スポーツダイレクター）が、レアル・ソシエダGKアレックス・レミーロ（30）の代理人と接触したようだ。

これはスペイン『スポルト』の報道。曰く、デコSDは21日にレミーロの代理人と話し合いの場を持ち、ソシエダとの契約状況や移籍の可能性について確認を行ったという。

バルセロナは過去にもレミーロの獲得に興味を持っていたとされる。ただソシエダと同選手の契約解除金は7000万ユーロに設定されており、財政難の状況では手がつけられる額ではなかった。だがレミーロとソシエダの契約は2027年までとなっており、バルセロナが今夏獲得に動く場合にはその契約期間が優位に働くことになる。もしレミーロが退団を希望する場合、ソシエダは2年後にフリーで手放すより、今夏に安価でも売却することが得策となるからだ。

ソシエダがレミーロ獲得に動く理由は、第2GKヴォイチェフ・シュチェスニーが今季限りで退団する可能性があるためという。バルセロナは先にスペイン代表にも選出されたGKジョアン・ガルシアが絶対的守護神として君臨しており、レミーロが同クラブ移籍を望む場合には第2GKという立場を受け入れることになるが、果たして……。

なおバルセロナは今夏、サラリーキャップ超過による補強の制限から解放されることを見込んでおり、ほかのポジションの補強も考えている模様。GKの獲得はほかと比べればプライオリティーが低く、レミーロ代理人との話し合いもまだ初期段階で、現状では感触を確かめる程度のものとされている。