バルセロナMFロドリ「レアル・マドリーからの誘いを断るなんて…簡単なわけがない。でも僕は家族的なバルサに惹かれてしまった」

スペイン代表MFロドリが、今夏にバルセロナに加わった理由とその経緯を説明している。

ロドリは今夏、レアル・マドリーとバルセロナからオファーを受けて、カタルーニャの雄に加わることを選んだ。スペイン『ムンド・デポルティボ』とのインタビューに応じた同選手は、マンチェスター・シティ退団およびバルセロナ移籍を決断した理由を、次のように説明している。

「（今回の移籍は）決断というよりもプロセスだった。まず一つのサイクルが終わって、おそらく新しい挑戦を、自分のキャリアを進め続ける場所を求めているという気づきがあった。シティが与えくれたすべてに感謝をしないといけない。個人的にもフットボール的にも、決して忘れることのできない7年間だった」

「そしてその後にバルセロナ移籍という選択肢が生まれ、様々な理由から自分にとって最善なんだと理解した。僕が下す決断は、いつだってスポーツ面をベースにしている。勝利をつかむことができ、幸せだと感じ、そして何よりも選手として成長できることを、ね。だから僕はバルセロナに賭けたんだ。それは彼らが抱える選手たちの世代や、ハンジ（・フリック監督）のチームを構築する力も加味して決めたことだった」

レアル・マドリーに対して断りを入れるのは、決して簡単ではなかったと振り返るロドリ。しかしデコSD(スポーツディレクター)およびフリック監督の勧誘の仕方含めて、バルセロナの魅力に抗うことはできなかったという。

「最初に言わなければならないのは、2〜3週間の穏やかなバケーションを過ごせればよかったんだけど、まったくそうはならなかったということだ。様々のことを分析して、世界最高の2クラブの内どちらを選択するかという決断を下す必要があったからね」

「最終的には、スポーツ面のことだけを考えて心を決めた。簡単な決断ではまったくなかったよ。マドリーにノーと言うなんて簡単なわけがない。何よりも、彼らの僕に対する振る舞いは本当に素晴らしいものだったから。だけど最終的に、デコとハンジが僕を説き伏せたんだよ」

「デコとハンジからプレッシャーは受けていない。彼らは自分を戦力に加える意欲や、自分がチームに貢献できることを説明したただけだ。不安に駆られてアプローチしているような感じはなかった。それが本当に良かったんだよ。彼らは単純に、自分がプロジェクトに加わる期待を、自分という選手を必要としていることを伝えたくれただけなんだ。何よりそれを、自然な形で感じさせてくれたのがうれしかった。何かとても家族的な感覚を覚えたし、家族的なクラブなんだと感じさせてくれた。本当、彼らに惹かれてしまったね」

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督とのやり取りを問われると、次のように返答している。

「まあ、個人的な会話を明かすのはよくないよね。ただ、彼は僕に加わってほしいという意欲と、自分がチームにどう貢献できるかを説明してくれた。とても丁寧に接してくれたよ。最終的な決断を下した後にも彼に連絡して、僕への興味とその振る舞いに感謝をさせてもらった。本当に素晴らしい監督だと思ったし、それは彼がこれまで過ごしてきた素晴らしい時期が証明している。今季のラ・リーガで、レアル・マドリーは手強いライバルになるね」

翻訳＝相良未来