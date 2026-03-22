バルセロナ、今季の“強み”セットプレー弾とJ・ガルシア超絶セーブでラージョ撃破！これでホーム15連勝…前人未到の全勝達成へ突き進む

22日のラ・リーガ第29節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのラージョ・バジェカーノ戦を1-0で制した。

ミッドウィークにニューカッスルを7-2（2戦合計8-3）で下して、チャンピオンズリーグ準々決勝に進出したバルセロナ。インターナショナルウィーク前最後の一戦でカンプ・ノウに迎えたのは、カンファンレンスリーグで準々決勝に歩を進めたラージョだ。同日にアトレティコ・マドリーとのダービーに臨むレアル・マドリーにプレッシャーを与えるためにも、勝利がほしいところである。

フリック監督はGKジョアン・ガルシア、DFアラウホ、クバルシ、ジェラール、カンセロ、MF後列ベルナル、ぺドリ、前列ヤマル、フェルミン、ハフィーニャ、FWフェランを先発させ、4-2-3-1のシステムを使用している。

前半、バルセロナはキックオフから2分後にいきなりピンチを迎える。チャバリアの折り返しからペナルティーエリア内のカルロス・マルティンにシュートを放たれたが、ここではジョアン・ガルシアが好セーブを披露して事なきを得た。

その後にはボールを保持して試合を進めたバルセロナ。しかしラージョのまるで手錠をかけるような激しく、組織的なプレッシングを前に、なかなかチャンスを生み出すことができない。それでも今季の彼らには、セットプレーという武器があった。

バルセロナは24分に先制。カンセロの左CKから、ファーに走り込んだアラウホがヘディングシュートでネットを揺らしている。バルセロナは今季ラ・リーガで78得点を決めているが、その内セットプレーから11得点を記録。今季の彼らは、流れの中からゴールを決められないとき、セットプレーを有用な武器としている。

1-0で試合を折り返したバルセロナは、ラージョの反撃も受けながらポゼッション＆速攻を織り交ぜて追加点を狙う。が、確度あるチャンスはほとんど手にできず、ヤマル、ハフィーニャ、フェルミンはシュートを決め切れない。フリック監督は61分に交代カードを切り、フェルミン＆ベルナルをオルモ＆カサドに代える。

対してラージョは60分過ぎに立て続けにチャンスを迎えた。61分にロングボールから抜け出したアルバロ・ガルシア、直後のCKからウナイ・ロペスがシュートを打ったが、そのどちらもジョアン・ガルシアがセーブ。先にスペイン代表にも選出されたJ・ガルシアは、間違いなくバルセロナの“守護神”としてリードを守っていた。

全体的に精彩を欠くバルセロナはその後も追加点を奪えず、しかしデ・フルトスのシュートに対してジョアン・ガルシアが再び超絶セーブを見せるなど、失点も許すことなく1点リードのまま試合終了のホイッスルを聞いた。ラ・リーガ5連勝の同チームは、勝ち点を73として2位レアル・マドリーに暫定で7ポイント差をつけた。

なおバルセロナは今季ラ・リーガで、モンジュイック、そして全面改装したカンプ・ノウとホーム戦で15戦全勝を果たしている。20チームが参加するラ・リーガの現行フォーマット（1987-88シーズン〜）において、ホーム全勝を貫いたチームはこれまで存在しないが、その偉業を達成する可能性を手にしている。