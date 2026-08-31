このバルセロナは止められない！ハフィーニャ＆ヤマルの2得点などでラージョに5発大勝…合計12ゴールで3連勝を果たす

31日のラ・リーガ第3節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのラージョ・バジェカーノ戦で5-2の大勝を収めた。

開幕節エルチェ戦（5-0）、第2節アトレティック・クルブ戦（2-0）と、圧倒的なパフォーマンスを見せながら勝利を重ねるバルセロナ。フリック監督は3連勝を狙うこのラージョ戦でも、ハフィーニャを“9番”とするシステムを継続して使用している（なおスタンドでは加入間近のガブリエウ・ジェズスが観戦）。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFクンデ、クバルシ、クリステンセン、チャビ・エスパルト、MF後列ベルナル、ぺドリ、前列ヤマル、オルモ、ゴードン、FWハフィーニャ。

いつも通りボールを保持して敵陣で攻撃を仕掛けるバルセロナだが、12分にラージョのトランジションを許して今季初失点を喫した。ラージョはスルーパスに反応してスプリントをかけたアルバロ・ガルシアが、やや対応が遅れたクンデをかわして左サイドを独走。ゴールライン際まで駆け抜けてグラウンダーのクロスを送ると、飛び込んできたカメジョが左足のシュートでジョアン・ガルシアを破っている。

ビハインドを負ったバルセロナだが、やはりその攻撃力は圧倒的だった。ぺドリのゲームメイクから攻め込んでいくホームチームは、19分、21分と立て続けにゴールを決めてスコアをひっくり返した。

まず19分、ライン間でぺドリの縦パスを引き出したエスパルトが、ラージョの右CBルジューヌが自分に引き寄せられたことを受けて、ワンタッチですぐ横のハフィーニャにパス。ルジューヌが空けたスペースにドリブルを仕掛けたハフィーニャは、カバーに入った左CBパチェ・シスをかわしてペナルティーエリア内に侵入し、左足のシュートを決め切った。ハフィーニャは今季4得点目と絶好調。またエスパルトはバルセロナの下部組織出身らしく、スペースを感じ取ることで見事なアシストを記録した。

バルセロナはさらに21分、ペナルティーエリア内左でラージョのクリアミスを拾ったヤマルが、待望の今季初ゴールを記録。バルセロナの背番号10は巧みなフェイントから内へ切り込み、前を見て空いているシュートコースを確認してから左足を一閃した。ボールは鮮やかな軌道を描き、枠の左隅に収まっている。

逆転してスコアを折り返したバルセロナは、51分に3点目を獲得。鮮やかなコンビネーションプレーからゴードンが左サイドを突破。イングランド代表MFがグラウンダーのクロスを送ると、急いで戻ってきたルジューヌのオウンゴールを誘発した。だがラージョは食い下がる。59分に迎えた右CKの場面で、カメージョがヘディングシュートを決めている。

ラージョの反撃を受けたバルセロナだが、71分に再びリードを広げた。クンデのフィードからゴードンがペナルティーエリア内侵入。ゴードンは内に切れ込みながら意表を突くヒールパスを繰り出し、このボールに飛び込んだハフィーニャが左足の強烈なシュートでネットを揺らしている。

フリック監督は77分にぺドリ、ゴードンを下げてカンセロ、アデイェミを投入。また85分にはハフィーニャとの交代でアブデルカリムもピッチに立たせた。早くも今季得点数を5に伸ばしたハフィーニャは、観客のスタンディングオベーションを受けながらベンチに下がっている。

バルセロナのゴールショーはアディショナルタイムまで続いた。締めくくったのは、ヤマルだ。19歳のエースは、ペナルティーエリア手前でアデイェミの横パスに反応。この日、アルゼンチン代表からの引退を発表したメッシのように左足インサイドでシュートを放つと、少し曲線を描きながら地を這うボールが枠の左下に収まった。バルセロナは大量5得点で試合終了のホイッスルを迎えている。