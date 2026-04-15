CL敗退のバルセロナ…ハフィーニャが憤慨「試合を盗まれた」「信じ難い判定ばかり…バルサの勝ち抜けがこわかったんだろう」

14日のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグ、バルセロナは敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦に2-1で勝利した。しかし2戦合計では2-3と下回り、同大会敗退が決定している。FWハフィーニャは試合後、この試合のレフェリングに憤りを表している。スペイン『DAZN』が伝えた。

1stレグを0-2で落としていたバルセロナは、4分にヤマル、24分のフェランが得点して一時同点に追いついた。しかし31分にルックマンのゴールを許して再びビハインドを負うと、79分にエリック・ガルシアがDOGSOによって一発退場となり、これ以上ゴールを奪えず試合を終えている。

負傷によって、この試合をピッチ外から見守っていたハフィーニャは、この一戦のレフェリングに納得がいかない様子。クレマン・トゥルパン主審が、バルセロナが勝つことを望まないような振る舞いを見せていたと語っている。

「盗まれた試合だ。レフェリングは本当にひどかった。次々に下された判定は、本当に信じ難いものだったよ」

「アトレティコは一体何回ファウルをした？ そして、なぜ1枚もイエローカードが提示されなかったんだ？ 僕の理解では、バルセロナが勝ち抜けることがこわかったんだよ」

このハフィーニャの意見に対しては、アトレティコGKフアン・ムッソが反論。自チームの勝利が正当なものだったと強調している。

「盗まれたなんて言っちゃいけない。ハフィーニャでも誰でもそう言いたい気持ちは分かるけど、窃盗だとか話してはいけないんだ。実際、そうではなかったんだから」

「僕たちはピッチ内で勝利をつかんだ。（エリック・ガルシアの退場も）守備者の最後の一人がファウルを犯せばレッドだ。盗まれたと話すのはおかしいと思う」