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バルセロナ戦に臨むPSG監督ルイス・エンリケ、ヤマルとメッシの比較を求められて…「史上最高の選手に誰も勝てるわけないだろう」

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PSG監督ルイス・エンリケ、ヤマルとメッシの比較は無意味。

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19日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節、パリ・サンジェルマン（PSG）はホームでのバルセロナ戦に臨む。前日会見に出席したルイス・エンリケ監督は、FWラミン・ヤマルとFWリオネル・メッシの比較を求められて、当然のごとく後者に勝る選手は存在しないと断じている。スペイン『ムンド・デポルティボ』が報じた。

バルセロナに選手・監督として在籍し、メッシも指導したルイス・エンリケ監督。今回の対戦を前に、バルセロナの現エースであるヤマルとメッシの比較を求められた同指揮官は、次のように返答している。

「ラミンはとても素晴らしいプレーを見せている。彼は“ラミン・ヤマル”になることを望んでいるんだ。そのプレーに磨きをかけているよ」

「メッシとの比較？　史上最高の選手との比較して、誰も勝てるわけがないだろう。未来のことは分からないさ。しかし、そんな比較はしない方がいい」

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「ラミンは最高のラミンになることを目指しているし、ほかの選手と比較しない方がいい。彼はとても頭の良い青年だよ」

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ルイス・エンリケ監督はまた、ヤマルを封じる方法についても語った。

「とても簡単だ。ボールを受けられないようにすればいい。危険なのはボールを持たれるからなんだ」

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「ラミンを抑える最高の方法は、バルサがボールを持たないことにほかならない」

「しかしバルサはラミン以外にも素晴らしい選手たちを揃えている。ハフィーニャ、ぺドリ、クバルシ、ジョアン・ガルシア……数多く揃えているよ」

📝Bio: サッカージャーナリスト兼翻訳者。 海外サッカーとその文化的背景の執筆を得意とする。

Football journalist and translator. Specializes in global football and its cultural context.