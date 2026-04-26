圧巻のプレー見せたぺドリ、交代時にヘタフェサポーターから喝采を受ける…フリック「あんなにリスペクトされるとは信じられない」

25日のラ・リーガ第33節、バルセロナは敵地コリセウム・アルフォンソ・ペレスでのヘタフェ戦に2-0で勝利した。ハンジ・フリック監督は試合後、優勝に近づく勝利に満足感を表している。

ヘタフェの堅守を前に攻めあぐねる時間帯もあったバルセロナだったが、46分にMFフェルミン・ロペスが先制ゴールを決めると、74分にマーカス・ラッシュフォードが加点。2点リードのまま試合終了のホイッスルを迎え、ラ・リーガ9連勝を果たした。

前日にベティスと引き分けた2位レアル・マドリーとの勝ち点差を11まで広げたバルセロナだが、次節で自分たちがオサスナに勝利し、マドリーがエスパニョールに敗れればラ・リーガ連覇が決定することに。またバルセロナがそこで優勝を決められない場合、第35節のクラシコが優勝決定戦となる。

フリック監督は試合後、次のような感想を述べている。

「私たちは勝利した。自分たちのフットボールを見せながらそうすることができたね。ロッカールームではこの勝利のお祝いをした。別にタイトル獲得を祝ったわけではないよ」

「今日はボールを持ったプレー、持たなかったプレーのどちらにも大きく満足している。私たちは本当に良いパフォーマンスを見せた」

「優勝について？ 未来のことは考えない。私たちは次のオサスナ戦に向けた準備をするだけだ。簡単な試合にはならないだろうね」

この一戦ではMFペドリが躍動。フェルミンのゴールを導いたスルーパスをはじめとして、圧巻のテクニックを何度も披露して中盤を制圧している。

そんなペドリはヘタフェサポーターの心をも射止めたようで、後半途中にベンチへ下がる際には、アウェースタジアムにもかかわらず多数の観客が彼に喝采を送っていた。

「あれがペドリのプレーだ。ああした姿勢、メンタリティー、クオリティーこそがペドリという選手なんだよ。対戦相手とそのサポーターが彼に向けるリスペクトの気持ちは、まったく信じられないよ」