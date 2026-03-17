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バルセロナvsニューカッスルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月19日】バルセロナvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 2ndレグ

【欧州CL 放送予定】3月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 2ndレグ、バルセロナ対ニューカッスル・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 2ndレグが日本時間3月19日(木)に開催。バルセロナとニューカッスル・ユナイテッドが対戦する。

【バルセロナvsニューカッスルを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バルセロナvsニューカッスルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バルセロナvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 2ndレグのバルセロナvsニューカッスル・ユナイテッドは、バルセロナのホーム「カンプ・ノウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
  • 日程：2026年3月19日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：バルセロナ vs ニューカッスル・ユナイテッド
  • 会場：カンプ・ノウ

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バルセロナvsニューカッスルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バルセロナvsニューカッスルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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バルセロナvsニューカッスル チーム情報

バルセロナ vs ニューカッスル 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestNEW
13
ジョアンガルシア
18
G. Martin
4
ロナルド・アラウホ
5
パウ・クバルシ
2
ジョアン・カンセロ
22
M. Bernal
8
ペドリ
11
ハフィーニャ
16
F. Lopez
10
ラミン・ヤマル
9
ロベルト・レヴァンドフスキ
32
アーロン・ラムズデール
3
ルイス・ホール
33
ダニエル・バーン
12
マリック・チャウ
2
キーラン・トリッピアー
41
ジェイコブ・ラムジー
7
ジョエリントン
8
サンドロ・トナーリ
18
ウィリアム・オスラ
11
ハーヴィー・バーンズ
20
アントニー・エランガ

4-3-3

NEWAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

NEW
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 4 試合

NEW

3

勝利

1

Draw

0

勝利

8

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
3/4

順位表

0