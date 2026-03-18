バルセロナ、失点をものともしない圧倒的な火力！大量7ゴールでニューカッスルを粉砕…CL準々決勝進出

18日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦2ndレグ、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのニューカッスル戦を7-2で制し、2戦合計8-3で準々決勝進出を果たしている。

昨季準決勝インテル戦をもう一歩のところで落としたこともあり、今季何よりもCLのタイトルに執着するバルセロナ。ニューカッスルとの1stレグは、低調なパフォーマンスに終始ながらも後半ATにヤマルがPKからゴールを決め、何とか1-1として試合を終えた。前試合セビージャ戦（○5-2）でターンオーバーを行ったこともあり、今回は本来のパフォーマンスを見せてベスト8に歩を進めたいところだ。

フリック監督はGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール、カンセロ、MF後列ベルナル、ぺドリ、前列ヤマル、フェルミン、ハフィーニャ、FWレヴァンドフスキを先発させている。

前半は非常に激しく、濃密な展開に。バルセロナもニューカッスルも前からプレッシングを仕掛けてショートカウンターを繰り返し、次々とゴールを決めていった。

先制点を決めたのはバルセロナ。6分、中盤のヤマルが巧みなトラップ、反転で前を向いて、前線に走り込むハフィーニャのスルーパス。ペナルティーエリア内右に侵入したハフィーニャはフェルミンとのパス交換から右足でシュートを放ち、見事ネットを揺らした。

だがニューカッスルも反撃し、15分にスコアをタイに戻す。左サイドからバルセロナのハイラインを攻略すると、バーンズの折り返しをペナルティーエリア内で受けたエランガが、ジョアン・ガルシアを引きつけてから右足でボールを叩き、枠内に流し込んだ。

しかし、カンプ・ノウに集まった約6万人の応援を背に受けるバルセロナは、18分に再びリードを奪った。ペナルティーエリア手前右からのフリーキック、ハフィーニャがエリア内左にクロスを送ると、ジェラールが頭で折り返したボールをベルナルが押し込んでいる。なおバルセロナはこのゴールの直後、エリック・ガルシアが負傷でプレー続行不可能となり、フリック監督は代わりにアラウホを投入した。

試合の激しさはその後も一向に衰えず、ニューカッスルが28分にまたも同点に追いつく。ヤマルがビルドアップのエリアで不用心なヒールパスを見せ、ボールを奪ったニューカッスルが速攻を発動。ゴードンが送ったクロスから、エランガがこの日2点目を決めている。

バルセロナがリードを得て、ニューカッスルが追いつくということを繰り返す前半のゴールショーはまだ終わらない。アディショナタイム3分、バルセロナが三度リードを得た。ペナルティーエリア内右のフェルミンがグラウンダーのクロスを送ると、ボールに追いつこうとしたハフィーニャがトリッピアーに腕を引っ張られてPK判定に。キッカーのヤマルが枠内右隅にシュートを決め切って、バルセロナが3-2として試合を折り返している。なおヤマルはこれがCL通算10得点目。18歳245日での10得点到達で、エンバペが保持していた18歳350日の史上最速記録を上回った。

迎えた後半もゴールショーは変わらない。だがゴールを決めていったのは、ホームのバルセロナだけだった。

フリック監督のチームはまず51分、ハフィーニャのスルーパスからDFラインを抜け出したフェルミンが、GKラムズデールとの1対1を制してチーム4点目。その次にはレヴァンドフスキが立て続けにゴールをかっさらった。ここ最近低調だったポーランド代表FWは、まず56分にハフィーニャの左CKからヘディングシュートを沈め、61分にはヤマルのスルーパスに抜け出して右足のシュートを決め切っている。

圧倒的な火力を見せて、一気にリードを4点に広げたバルセロナ。ニューカッスルは意気消沈し、73分にはマーフィーのパスミスをハフィーニャが抜け目なく奪い、この日2点目を決めてダメ押した。バルセロナはこの日だけで7得点、2戦合計では8得点を記録し、“ド派手”に準々決勝進出を決めている。ただし、この試合の82分にはエリック・ガルシアに続いてジョアン・ガルシアも負傷でプレー続行不可能となっており、その状態が心配される。

なお、このCL決勝トーナメント1回戦で、ラ・リーガ勢はレアル・マドリーがマンチェスター・シティ、バルセロナがニューカッスル、アトレティコ・マドリーがトッテナムとそれぞれプレミア勢と対戦しており、マドリーとバルセロナはどちらも世界最強と名高いリーグの2チームを撃破。1stレグを5-2で終えているアトレティコ対トッテナムが、どのような結果となるかも気になるところだ。