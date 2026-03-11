「ルールがわからない。審判に出ろと言われて…」バルセロナDF、話題の失点シーンに苦言

バルセロナDFロナルド・アラウホは、審判の判断に苦言を呈した。

10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第1戦で、ニューカッスルと対戦したバルセロナ。敵地の圧倒的な雰囲気にも苦戦を強いられると、86分にハーヴィー・バーンズの先制点を許す展開に。それでも、後半アディショナルタイムにラミン・ヤマルがPKを成功し、なんとか1-1のドローに持ち込んでいる。

しかし、この試合で右サイドバックとして先発したアラウホは、審判の判断に不満のようだ。ウルグアイ代表DFは85分、相手ボックス内に飛び込むもクロスに合わせられず、そのままピッチ外へ。ここで足をつったようだが、座りながらピッチに戻ると、審判にピッチ外へ出るように指示された。するとバルセロナは、このリスタートからアラウホが完全に戻り切る前に、ニューカッスルの左WGであるバーンズに先制ゴールを許している。

試合後、アラウホは『Movistar』で「ルールがわからないよ。足がつると、立っていても座り込んでいてもピッチに入ることができない。審判に出るように命じられた……理解できないね」と不満を漏らした。

一方で、試合については「引き分けに終わったけど、結果には満足。期待していたほどの良いプレーはできなかった。CLでは賢くプレーしなければならない」とし、「もっと前に出て、ボールも握りたかった。とはいえ強敵相手のアウェーゲームで、良い気分で帰れるよと語っている。」