バルセロナ、CL準々決勝で敗退…2点ビハインドから一時追いつくも失点＆2戦連続の退場に苦しむ。アトレティコが2017年以来の4強入り

14日のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグ、メトロポリターノを舞台にしたアトレティコ・マドリー対バルセロナは2-1でバルセロナの勝利に終わった。しかし2戦合計で3-2と上回ったアトレティコが、2016-17シーズン以来となる準決勝進出を決めている。

1stレグは0-2でアトレティコが先勝。シメオネ監督率いるアトレティコは、CLノックアウトラウンドのホーム戦で一度も負けたことなく（14勝6分け）、バルセロナにとっては前例のない勝利を手にする挑戦となる。だがフリック監督は「必要なのは奇跡ではない。私たちの最高のフットボールを引き出すことだ」と、冷静にすべきことを説いていた。

実際、バルセロナは序盤から“自分たちの最高のフットボール”を見せようとしていた。アトレティコサポーターの熱狂的な応援に支配されるメトロポリターノで、ボールを保持して攻め込み、奪われればハイプレスで素早く奪い返すホームチームは、4分という早い時間帯に先制点を獲得。ラングレがGKムッソへバックパスを送ろうとすると、このボールが積極的にプレスを仕掛けていたヤマルに当たる。こぼれ球を拾ったフェランが改めてヤマルにスルーパスを送り、DFラインを突破した背番号10が左足のシュートでムッソを破った。





先制したバルセロナは、時おりアトレティコのカウンターに苦しむも攻勢を続けて、24分に追加点を決める。ダニ・オルモのスルーパスからフェランがペナルティーエリア内に入り込み、反転した後に左足のシュートでネットを揺らした。2戦合計スコアは2-2となり、試合は振り出しに戻っている。





とはいえ、ここは欧州屈指の情熱を誇るスタジアム、メトロポリターノだ。たとえ同点に追いつかれても、サポーターは圧倒的な声量でアトレティコの背中を押し続ける。そうして31分、ホームチームがカウンターからリードを得るこの成功した。グリーズマンの絶妙なスルーパスからマルコス・ジョレンテが右サイドを突破。M・ジョレンテのグラウンダーのクロスを、ペナルティーエリア内に飛び込んだルックマンが押し込んでいる。試合は1-1（2戦合計では3-2でアトレティコがリード）で折り返しを迎えた。





後半もバルセロナが執拗に攻めて、アトレティコが堅守速攻で対応する状況は変わらず。アトレティコは53分、速攻からフリアン・アルバレスのパスを受けたルックマンがシュートまで持ち込むも、このボールは枠の右に外れる。対してバルセロナは55分、ペナルティーエリア内でダニ・オルモが放ったシュートがラングレに当たり、こぼれたボールをフェランが押し込むも、フェランのオフサイドが取られてゴールはぬか喜びに終わっている。





そして79分、試合の行方を大きく左右する出来事が……。途中出場したばかりのスルロットがDFラインを突破すると、エリック・ガルシアが後方から同選手を倒す。VARの介入後にオンフィールドレビューが行われ、バルセロナDFはDOGSOによって一発退場となった。バルセロナは1stレグのクバルシに続いて、DOGSOによって選手が退場している。

またも10人となったバルセロナは、それでも懸命に攻撃を仕掛けたが、やはり11人のアトレティコを破ることは難しい。終盤にはDFのアラウホをセンターフォワード要員として入れるも、結局、同点ゴールまで奪うことはかなわず。アトレティコが1点をリードしたまま試合終了のホイッスルを聞き、準決勝進出を果たしている。

CLノックアウトラウンドで、シメオネ監督率いるアトレティコのホームを史上初めて攻略したチームとなったバルセロナだが、逆転突破には至らず。フリック監督のバルセロナは昨季は準決勝、今季は準々決勝で敗退と、優勝候補の一角と扱われながらも不本意な大会を繰り返している。